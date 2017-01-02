〈戀愛翹翹板〉男友熱愛冒險刺激 膽小女友擔驚受怕
文／諮商心理師 克萊兒
Q：
男友跟我交往至今第4年，我們熱戀的時候很瘋狂，甚麼都敢做，本來很膽小的我，覺得男朋友帶給我另一片視野，跟他在一起好愉快。可是後來愛情退燒後，我開始覺得跟他出去很不安全，例如有一次，他騎重機載我去跑山，因為路況不熟，一直在山中繞，打起瞌睡的我差點整個人從後座摔出去，我一驚醒馬上牢牢抓住他，但他事後罵我說這樣很危險，我氣得跟他說：「我摔出去更危險，你根本不顧我的安全。」我們因此冷戰了兩個禮拜，最後是我去道歉才講和。他愛做這些讓我覺得很危險的事，我該怎麼勸他？（Nina）
A：
看來妳還想留住這段關係，但必須要承擔的風險真大。想必一開始他開發了另一個願意冒險的妳，這的確是讓人很興奮的事情，畢竟每個人就像一本書，都是透過不同的戀情，打開自己未知的那一頁。
只是，回歸到個人的個性和安全感的問題，妳發現熱戀期過後，妳並不想要一直過雲霄飛車般的人生。妳知道人為甚麼愛坐雲霄飛車嗎？因為它有時效性，那種刺激和快感，有開始也有結束。妳可以選擇1年玩1次，或者3年玩1次，自己決定何時想享受這份快感。
而目前妳的現狀是，妳身邊有輛雲霄飛車，他可能隨時想跑山、想出遊，而妳卻不想要這麼大量的刺激和冒險，加上那一次差點摔車的經驗，這麼可怕的恐懼經歷，妳男友非但沒安慰妳、撫平妳的不安，反倒指責妳，這讓妳最受傷。
我在想，妳男友的反應為何是「這樣很危險」然後外加兩個禮拜不理妳？依照常理而言，如果妳摔出去更危險，也許他當時也感到很不安，但他的經驗和他的冒險犯難精神又跟他說：「別大驚小怪，難道要因此以後都不出門？」妳要知道，獵人的天性就是打獵，當這點受到質疑和抗衡的時候，他就會不安，所以妳應該好好思考的是，如果他是獵人，他絕對不可能捨棄這些危險刺激的行為，那麼妳要怎麼對應呢？祝福你們！
（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）
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