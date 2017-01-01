〈愛情大智慧〉走過愛情 海闊天空

2017-01-01

文／心扉

有很多女孩喜歡求神問卜，就是想要為愛情問出一個答案：「我和他會有結果嗎？」人們總喜歡藉著這個問題的答案，來判斷自己該付出多少，就怕付出會沒有回報，耽誤了青春。但既然沒有付出，也沒有過程，又何來結果呢？於是又有人開始問，愛情究竟是過程重要，抑或結果比較重要呢？

在許多人的生活裡，結果代表了結婚，但結了婚也有可能會離婚呀！在我看來，感情沒有所謂的結果，而是許許多多的過程堆積而來。結婚不過是邁入另一個階段，生活還是要過，日子還是在走，感情也還是要經營、要維繫，這些說來不就是把過程繼續下去罷了。

沒有人可以陪著另一人直到永遠，有的人是心變了，因為目標、環境、生活方式、選擇的改變而有了變化，導致了彼此的感情、緣分變淡；也有人是因為擁有的時間太少，因為意外或傷病，人生不得不劃下句點。

然而愛情總會在過程中給我們一些意想不到的禮物，就看我們能不能去發現，並從中去學習尊重，學習面對生死，學習去原諒、理解、感謝、珍惜，和改正自己的錯誤，進而發現更深層的自己，而更喜歡自己。

擁抱回憶與記憶，覺得懷念而不是取笑當年那只懂得付出的自己，即使分開了，還能想到他的好、他曾為自己做過的事，還有那些快樂的時光，這些都是曾經愛過的證明，不是嗎？

能夠想到這些，就能幫自己也幫對方解套，同時避免自己跳入痛苦的深淵裡，也才能真正放手、放下，然後重新海闊天空呀！