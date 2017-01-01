| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 副刊

〈愛情大智慧〉走過愛情 海闊天空

2017-01-01

文／心扉

有很多女孩喜歡求神問卜，就是想要為愛情問出一個答案：「我和他會有結果嗎？」人們總喜歡藉著這個問題的答案，來判斷自己該付出多少，就怕付出會沒有回報，耽誤了青春。但既然沒有付出，也沒有過程，又何來結果呢？於是又有人開始問，愛情究竟是過程重要，抑或結果比較重要呢？

在許多人的生活裡，結果代表了結婚，但結了婚也有可能會離婚呀！在我看來，感情沒有所謂的結果，而是許許多多的過程堆積而來。結婚不過是邁入另一個階段，生活還是要過，日子還是在走，感情也還是要經營、要維繫，這些說來不就是把過程繼續下去罷了。

沒有人可以陪著另一人直到永遠，有的人是心變了，因為目標、環境、生活方式、選擇的改變而有了變化，導致了彼此的感情、緣分變淡；也有人是因為擁有的時間太少，因為意外或傷病，人生不得不劃下句點。

然而愛情總會在過程中給我們一些意想不到的禮物，就看我們能不能去發現，並從中去學習尊重，學習面對生死，學習去原諒、理解、感謝、珍惜，和改正自己的錯誤，進而發現更深層的自己，而更喜歡自己。

擁抱回憶與記憶，覺得懷念而不是取笑當年那只懂得付出的自己，即使分開了，還能想到他的好、他曾為自己做過的事，還有那些快樂的時光，這些都是曾經愛過的證明，不是嗎？

能夠想到這些，就能幫自己也幫對方解套，同時避免自己跳入痛苦的深淵裡，也才能真正放手、放下，然後重新海闊天空呀！

廣告
  • （圖／達志影像）

    （圖／達志影像）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：〈愛情大智慧〉走過愛情 海闊天空


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.