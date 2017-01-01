〈婚姻幸福學〉別讓嫉妒 毀了婚姻

2017-01-01

文／諮商心理師 張璇

宜柔比先生大兩歲，因為從事業務工作，所以上班時間很彈性，常約今年剛升任部門主管的先生士傑一起吃午餐，每個月總有好幾天到他公司附近等他下班，這對宜柔來說只是「順路」，卻讓士傑很有壓力，不希望被同事認為「妻管嚴」。有一次，其他部門的女同事在假日傳訊息給士傑詢問公事，正好被宜柔看見，之後便不斷追問他行蹤，懷疑兩人關係曖昧。每次她話中帶刺或醋勁大發，他都覺得她好像變了一個人，加上最近宜柔常要求看他的手機，這些行為更令士傑反感，不想和妻子說話，宜柔的不安全感因此愈來愈強烈。

嫉妒強化不安全感 猜疑破壞了感情

人本主義心理學家馬斯洛說：「嫉妒，永遠在培養更深的拒絕和更強烈的不安全感。」在封閉的關係中，「嫉妒」的出現似乎理所當然，愛情的排他性也為它做了最好的背書，但在健康、開放的關係中，過度的妒忌卻極具殺傷力，甚至可能讓兩個人的心再也無法靠近。

行為科學家們已證實，較缺乏安全感、會限制另一半行動的一方，在婚姻經驗中容易有較強烈的挫敗感。善妒與不安全感，常讓人一直想確認自己是不是被愛，不斷衡量另一半的付出，也容易因為不信任和不安而做出破壞力強大、傷害彼此的事。

3祕訣為親密加分 緩解不安冷卻妒火

許多人深受自己的缺乏安全感和愛吃醋所苦，又不知該拿它們怎麼辦？以下提供3個我個人也視之為重要親密功課的改善之道：

〈祕訣1〉面對內在恐懼，與擔憂不安共處

當我們感到自己正在吃某個人的醋，或在關係裡很缺乏安全感時，可以試著覺察目前的情況是否連結到過去甚麼不好的經驗？是不是有甚麼感受和想法被嫉妒激了出來？有甚麼深沉的傷痛造成我們的自我認知很負面，導致無法信任伴侶也無法相信自己夠好？

暗藏在自己那些按捺不住的反應背後的，往往是「害怕」與「擔慮」，擔心伴侶對這段關係不忠誠，或是不再像過去那樣愛自己；擔心達不到對方的期待，或自己不是伴侶真正想要找的人。害怕受傷、害怕失去是人之常情，但若有一方太過害怕被拋棄，或太在意自己有沒有被放在最重要的位置，即使對方並沒有做出甚麼嚴重破壞信任的事，還是很容易患得患失（就像前面的例子）。雖然變動與不安是愛情常態，我們還是可以學習與這些可能的變動與不安感共處。

〈祕訣2〉對抗自我批評 避免傷害彼此

「負面自我認知」，常是造成夫妻關係不信任的大麻煩。內在負面的自我批評常讓我們討厭自己，也常會提供一些破壞關係的行動建議，一旦我們被捲入嫉妒的漩渦，負面的聲音可能會不斷自我懷疑，或傷害、折磨我們的伴侶，有時是緊迫盯人，有時是冷凍或漠不關心。一旦真的這麼做，更可能造成原本害怕發生的結果，毀壞伴侶對我們的愛，導致對我們不信任和畏懼，對自己的感覺、想法、行為不再敞開。

案例中的宜柔，因猜疑與嫉妒讓關係緊繃，士傑冷淡的反應，又加深宜柔的不信任與不安，陷入了惡性循環。所以，如果自己是很容易吃醋和缺乏安全感的那一方，可能需要試著做些事來消除排山倒海而來的負面想法，不因為內在的焦慮而做出可能促使伴侶變得更退縮、封閉的行為。

〈祕訣3〉接納嫉妒情緒 找方法冷靜下來

不論我們感到嫉妒多麼強烈，都可以找到讓自己冷靜軟化下來的方法。首先，是同理接納自己的情緒，承認我們正嫉火中燒，但不是讓它暢所欲為。在採取回應行動之前，可學習使用工具讓自己冷靜，例如散步或深呼吸，專注尋求自己的安全感和堅強，在患得患失中安頓身心，相信不論關係向前或變得很糟，我們都有足夠的內外在力量可以應對。

與自己的不安和解 讓心更自在

對於較缺乏安全感和善妒的人來說，即使另一半持續做出不會背叛的保證，也配合減少外出、少滑手機，還是可能因為害怕受傷而一再將對方推得更遠。要從覺得是對方的問題、極力想去阻止甚麼，變為將注意力轉向自己並不容易，但至少可以拒絕沉溺在內在的自我否定與對人的不信任中。願意承認和面對自己內在的脆弱，才可能慢慢生出迎擊恐懼的力量。與自己和解了，親密關係與自己的心都可以得到更多的自在與放鬆。