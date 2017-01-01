〈愛情黨羽〉分手 是為了讓路給真愛

2017-01-01

文／Shean尚恩璇

糾纏不清的感情，或許會使曖昧延伸到分手後的好幾個月，甚至好幾年。

有些人交了新的對象，卻仍與前任保持「友達以上，戀人未滿」的情誼。這種情況使雙方對現任感情難以穩定，且造成很多現任的不滿以及不安。但到底為甚麼，怎麼樣都無法與前任劃清界線呢？

感情在兩相情悅時，仍可能因各種原因導致分手，不論分手原因為何，對方都是你深愛過的對象，分手後，從熟悉突然變陌生，從本來見了面能擁抱親吻的關係，變成連手觸碰到對方都覺得不自在，你開始不能過問太多他的一切，他也不再屬於你一個人。很多人不禁要問，分手已經如此難受了，為何還要不斷地作賤自己再去徘徊他的身邊？我想，答案是因為還期望著回到當初，以及習慣著過去的相處。

或許不是所有人都這樣想，但是大方向皆是如此。分手後一時無法承受就這樣結束了彼此的感情，甚至開始去關注他現在過得如何、跟誰在一起，在意他的一切，卻無法開口要求複合。之前美好的情感已成習慣，即使有了新對象，也不忘這個前任，有時還會有種「還是前任比較好」的錯覺。這種心態造就了與前任無止境的曖昧，分手後最先是期望著復合，但時間一久，變成慣性曖昧。抓著那一絲希望，不想狠心斬斷這曾有過的情誼，所以就算交了新對象也無法全心愛著現任，而是與前任繼續曖昧。

因為你放不下，所以對的人也不會出現。但你可曾想過，你放不下他，不代表他放不下你，他會利用你的放不下，在與現任感情出現裂痕時，又回頭找你給他安慰，等他與現任感情復合時，你又被他丟在一邊了。

若你只是真心想當他的好朋友，那就在他有對象時，斷絕掉自己與他的聯繫吧！你應該知道你與他的過去，只會造成他與現任的不愉快甚至爭吵。

你該放過自己，也放下他，糾纏曖昧只會使你無法遇到更好的對象，你也會逃離不出離開他的事實，期望著回到以往相愛那時的感覺。

但分開時間久了，兩人都已經不是當初了，他不再是當初你愛的那個人，你們的一切，都是過去式。分手是為了讓路給真愛，給對的人上門的機會，把更好的你留給珍惜你的下一位。如果你真心想逃離這種曖昧，就狠心斬斷所有與他的聯繫，你才能把心清空，才能迎接對的人。