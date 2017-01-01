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〈人妻心事〉能不能用心靠近我

2017-01-01

文／小乖

那天，寶寶吵著要去跟你媽睡，於是一向擠著3個人的大床難得只剩下我和你，但我們誰也沒主動向誰靠近，而是很有默契地就像寶寶還睡在我們中間那樣，保持一段不遠不近的距離。

當我好不容易入睡，你突然把頭埋進我的胸口，像是做了惡夢受到驚嚇的孩子需要人安撫，從睡夢中驚醒的我雖然有些錯愕，還是摸摸你的頭哄你入睡，只是當你接下來開始撫摸我的身體時，我還是輕輕推開了你，幸好你也不生氣，識趣地鬆開了手轉過身去。

J，很抱歉又再次拒絕了你，但我真的沒有辦法勉強我自己。

總是這樣的，每當我內心有話想跟你說時，你的視線永遠停留在手機上，若我問你究竟有沒有認真在聽，你就會極不耐地帶著怒氣回說：「有啦！」可不管我怎麼說，你永遠不會正眼看著我，更不會給我任何安慰或關心的話語。

我說的每句話像飄散在空氣中，沒進到你的耳裡，更別說你的心裡。我不知道我們為何會變成這樣？明明你就在我面前，心卻感覺那樣遙遠。

慢慢地，我想對你說、能對你說的話也愈來愈少了，在你對我關上心門後，我也關上了我的，對你興之所至的身體接觸我開始有了抗拒。

J，不知從何時你我變成了最熟悉的陌生人，如果你對我還有一點點愛，在肌膚的親密外，能不能試著打開你的心，再靠近我一點，好嗎？

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