〈幸福補習班〉愛不同調 溝通鬼打牆
文／亞美將
你喜歡有結果還是沒有結果的吵架呢？女人們老認為男人不懂女人，而男人們也認定女人根本不理解男人，當兩人吵架時，這問題更顯得嚴重。有些人吵架可以吵出一個所以然，但有些人卻沒辦法吵出結果，或許有人會覺得沒有結論又怎樣？又不是在跟主管開會，吵完還要檢討改進，只要最後道個歉和好，就甚麼事都沒了。
吵完道歉就和好 問題並沒真正解決
或許他會在重要時刻低頭跟你道歉，你也因為對方道歉了，就不再繼續討論下去，心想，反正他都道歉了，沒甚麼好追究的！可是問題其實一直留在那裡，像是一個不斷丟垃圾進去卻從不倒出來的垃圾桶，每一次吵架就丟進一個垃圾，直到垃圾滿出來那天，心裡累積的許多不滿終於爆發，變成更嚴重的爭執。
情侶之間難免會有意見不合的時候，適時的溝通討論是必須的，但絕對不是吵架。當下討論，因為兩人的情緒都在不好的狀態下，不管說甚麼都會像是在說氣話，尤其如果遇到那種很愛翻舊帳的伴侶，只會讓彼此氣到高血壓快中風，絕對沒辦法吵出甚麼好結果。
默契節奏不對盤 各說各話模糊焦點
吵架需要默契跟節奏，我不懂為甚麼有人喜歡在發生爭執的當下，一直把焦點放在爭論誰對誰錯？即使有人先說了想要冷靜一下，不想再繼續吵下去，然而另一方卻堅持要繼續討論，不然他腦子裡會一直想著這件事而沒辦法平靜，這樣逼著不想再吵的對方繼續吵下去，實在是很累人。其實這就是兩人沒有默契，就算真的繼續吵著討論著，他們對話也不可能節奏一致。
很多時候，有些人根本不像在吵架，而是像在比「誰比較會說話」，只要看誰說的話讓對方回不了嘴就獲勝，根本不是在討論或溝通；如果你遇到的是一個幽默感十足的對象，跟他吵架你會覺得對方根本都在講歪理，吵不起來，因為總是吵到一半就轉移焦點到別的事情上；還有一種是他說的話你有聽沒有懂，你說的話他抓不到重點，兩個人怎麼吵都像是鬼打牆，只是一直不斷地重複對話罷了。
重複對話爭論對錯 既無意義又傷感情
一直重複同樣的話實在很可怕，例如他跟你說過了大概超過3次他幾號出國的事，「我15號要出國，我已經講了好幾次，別再問我了！」你回：「我事情也很多，怎麼記得你幾號出國？我得記在行事曆上。」他說：「那你要記的時候再問我啊，不然我一直講真的很煩，而且我出國又不是甚麼大事，你也不用特別記。」你說：「我就是想記啊！」他說：「你想記就記，隨便你。」你說：「那你不能怪我記不住啊，我事情很多，哪可能記住你幾號出國？」是的，到這裡對話又開始重複了，他又要繼續說：「我已經講了好幾次，別再問我了，不然別怪我生氣！」你再重複：「我事情也很多……」沒錯，又重複第3次了。
這種沒意義的對話，講到最後就會變成吵架，因為你不懂他生氣的點，他不懂你為甚麼不閉嘴就好。即使你爭辯著說知道他生氣的點是甚麼，但你也是同樣不斷地在重複表明自己的立場而已。我只能說，你真的不懂怎麼吵架，只會不斷地說明自己的立場，試著不讓別人誤解你自己，完全不知道這時候這樣的爭論，只是一種無意義且傷感情的對話。
永遠劃不對重點 再吵也是無效溝通
曾遇過那種默契好到我說什麼他都懂，而且可以很快抓住我想表達的意思，兩、三分鐘馬上解決吵架，就算吵輸也輸得心服口服，這就是在同一個頻率上。而鬼打牆的對話只會讓爭執日漸變得更加嚴重，永遠不可能改善，原因就是，你們從來都不是在同一個頻率上，他想表達的意思，你永遠劃不對重點。以前抓不到重點時，你可能立刻道歉，讓他冷靜熄火，但現在你會想反抗爭論，然而你的點卻完全不在他的拍子上。站在不同頻率上的兩個人，不斷重複鬼打牆的爭執，這條情路還能走多久呢？
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