〈愛瘋迷〉單身不婚 與你何干?

2017-01-02

文／劉凱西

雨芳40歲了，目前單身，也從沒結過婚，比別人幸運的是，她的家人從來不會催她結婚。

大齡未婚親友催婚 爸媽挺女好感心

「結婚有甚麼好？妳看我跟妳爸結婚這麼久，這樣有比較好嗎？」雨芳媽媽常在家庭聚會時，當著她的面這樣跟雨芳說。而雨芳她爸聽了也不吭聲，頂多眼神示意叫她聽完就好，別開口幫他說話，免得她媽又囉囉嗦嗦的，到時候他吃不完兜著走。

雨芳的爸爸其實也挺感人的，之前一些觀念較保守的親戚當著雨芳的面數落雨芳的不是，說甚麼女人別只想著讀書和工作，結婚生子是上天給女人的任務，寧可不工作也不能不結婚。雨芳聽了這些話沒生氣，只當是個笑話講給她爸聽，結果她爸竟然火大了，馬上抄起電話打給那名親戚。

「怎樣，現在換妳來教我女兒啦！嫌我不會教是嗎？有甚麼意見嗎？我告訴妳，她就不結婚，怎樣？看看妳自己，結了婚之後這副德性，還敢來催人家女兒結婚，有意思嗎妳？」

這件事讓雨芳心裡挺溫暖的，不過雨芳知道，爸爸內心還是期望她能嫁個好男人，或是說，只要有個人能夠陪著她、給她承諾、陪伴照顧她到老就好，畢竟爸媽年紀大了，總有離開的一天，在確認雨芳有人陪之前，他還真是不敢闔眼。

「如果……是個女人的話，也沒關係的！」有一次，雨芳的爸媽一起慎重地跟她說。

雨芳愣了一會兒，突然噗哧一笑，趕緊澄清她真的不是同志。她以為爸媽會因此比較放心，沒想到爸媽居然流露出失望的神情。

早習慣單身 職場已婚群中變異類

其實雨芳早就習慣了一個人，工作順利，生活也挺滿足，自己買了個小套房，偶爾吃點好的，甚至出國走走。雨芳沒甚麼大志向，就是希望能好好過日子，至於愛情與婚姻，年輕的時候曾經憧憬過，走到了這個年紀，也逐漸把重要性往後放。有人告訴她，早知道趁年輕時去生個孩子，雨芳倒是高聲反駁：「生孩子？我不如養隻寵物！」她養了兩隻貓，成天打架，夠煩她了，還孩子呢！

這陣子，雨芳換到了新的工作單位，讓她訝異的是，在那個單位裡，居然有不少女生才30歲出頭，就有個小學中、高年級的孩子了。「反正女人就是要結婚生小孩的嘛，所以年輕時找到對象就趕緊結、趕緊生囉！」那些女人給她的答案，不知為何有點熟悉。雨芳有種不祥的預感，說不定，在這個地方，像她這種年過四十還單身的女人，才是所謂的異類。

單身是個人選項 無關性向謝謝關心

身為主管，雨芳跟同事們本來就比較有距離，除了工作以外，幾乎不會有交集。她在公司唯一的朋友，是另一個部門的主管芬芬，她們倆常中午一起去吃飯，偶爾會在茶水間聊天談公事，有時候假日也會約彼此加入自己的朋友圈，一起出遊。

然而這幾天，雨芳不小心聽到了幾個女同事在廁所裡討論她的私生活。

「雨芳姐都40歲了，還沒結婚欸！」

「對啊，該不會還是處女吧？」

女同事們呵笑成一團。雨芳在廁所裡聽了，突然有種隱私被侵犯的感覺，但她好奇，於是繼續聽下去。

「妳覺得她跟芬芬到底有沒有在一起？」

「妳是說……她是那個……」

「唉唷，40歲沒結婚欸，她長得又不錯，肯定有甚麼問題。」

「不會吧！聽說她之前不是跟人家訂過婚？」

「『訂過婚』為甚麼沒結婚？就是有問題啊！妳沒看過電影喔，最後一刻發現自己不喜歡男生，所以解除婚約或逃婚甚麼的。」

「啊，那怎麼辦？」

聽到這裡，雨芳終於受不了，打開廁所門，大大方方走出來，去洗手台洗手。想當然，兩名正在八卦她的女同事，頓時神色大變，不知所措。

「我不是同志，就是單純沒結婚。只是，我爸媽都沒管我不結婚，妳們倒是這麼關心，還真是謝了！」雨芳關上水龍頭，拿了擦手紙把手擦乾，「還有啊，就算是同志，也不必怎麼辦，說到底，只要能陪伴疼惜到永遠，愛不都是一樣的嗎？」

別管人家結不結婚，別管人家怎麼愛人，每個人有每個人選擇的人生與生活方式，秉持善意的祝福，才是讓世界更美好的動力。