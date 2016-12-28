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受邀參與西班牙藝術節 吳天章台客美學發聲

2016-12-28

〔記者楊明怡／台北報導〕去年於威尼斯雙年展「台灣館」成功舉辦個展的吳天章，近年在國際間十分活躍，剛從印度柯欽雙年展（Kochi-Muziris Biennale）返國的他，馬上又要出發往西班牙，擔任第8屆「馬德里現代數位科技影音藝術節」（MADATAC）評審，並在當地展出9件錄像裝置藝術作品。

吳天章有「台客藝術家」之稱，笑說自己從18歲開始被笑「台客」，後來才變成「台客藝術家」，「台」的養分來自故鄉基隆，基隆的情色文化、常見的贗品、港口邊離別的畫面和聽不完的鬼故事至今仍影響他，形成他既華麗又憂傷、既戲謔又悲情的獨特風格。

事實上，「台客藝術家」的稱呼，跟吳天章一以貫之的心向台灣有關，除了從國族歷史、生命記憶中汲取靈感，每次出國參展，他總不吝分享對藝術外交的看法。

「我去印度，發現當地民眾對台灣還很陌生，過去台灣看重歐美市場，政府既然要推新南向政策，就該更重視南亞及東南亞。」在台灣與聖多美普林西比斷交後再次出國展出，也讓他感嘆，台灣的外交困境，就像他此次展出的作品〈再見春秋閣〉：該結合錄像、裝置的複合媒材創作中，有一個踩踏輕快腳步的中華民國海軍，看似不斷前行，實際上卻始終在原地踏步。

「文化外交會是台灣未來在國際空間上的新活路」，吳天章堅持，身為台灣藝術家，要以土地為創作泉源，做出有台灣風格的藝術作品，也相信這樣的藝術品不管去到哪裡，都能讓觀眾對台灣有更多認識和想像。

第8屆「馬德里現代數位科技影音藝術節」明年1月12日至2月5日舉行，詳見http://madatac.es/

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  • 吳天章受邀擔任第8屆「馬德里現代數位科技影音藝術節」評審，並於藝術節期間舉辦個展。（記者王文麟攝）

    吳天章受邀擔任第8屆「馬德里現代數位科技影音藝術節」評審，並於藝術節期間舉辦個展。（記者王文麟攝）

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