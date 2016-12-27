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〈南部〉六堆剪紙技藝 竹田學童傳承發揚

2016-12-27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕快要過年了，早年六堆客家人會在祖堂前掛上門前紙，將期盼用紙隨風上達天聽，隨著時代轉變，手工剪紙漸漸變成印刷品，竹田國小教師邱俐綾曾向屏東剪紙大師徐有發學藝，她將剪紙藝術帶入教室，學生們在校內展出成果，讓人驚豔。

剪紙大師徐有發 生前傳授技藝

邱俐綾說，她在研究剪紙藝術時，意外發現徐有發是她好朋友的阿公，於是向徐有發學習客庄的剪紙藝術，徐有發為了傳承剪紙功夫，將畢生所學剪了許多樣本，放進鐵盒子當中，去年徐有發過世，她拿到鐵盒，便開始在課堂上分享剪紙藝術。

「剪的時候，你要想著這是要送給誰的！」邱俐綾說，客庄剪紙藝術可以看見許多感情的寄託，有的是人向上天祈求，盼來年平安、豐收，有的是將思念、感謝寄託在剪紙當中，從心中所想延續到作品裡，特別讓人感動。

學童承襲好手藝 成果令人驚豔

竹田國小校長謝俊明說，剪紙不單是藝術課程，包括數學的對稱觀念都涵蓋在其中，在創作過程，原本浮躁的孩子們也沈靜下來，還有學生像是傳承了阿公的手感，細膩的剪紙佈置在校園中，滿是年節氣氛，備受好評。

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  • 學童在課堂上認真學習客庄剪紙藝術。（記者邱芷柔攝）

    學童在課堂上認真學習客庄剪紙藝術。（記者邱芷柔攝）

  • 竹田國小學生傳承剪紙國寶徐有發的手藝，作品令人驚豔。（記者邱芷柔攝）

    竹田國小學生傳承剪紙國寶徐有發的手藝，作品令人驚豔。（記者邱芷柔攝）

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標題：〈南部〉六堆剪紙技藝 竹田學童傳承發揚


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