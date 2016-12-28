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幾米音樂劇《地下鐵》 三度翻新重演

2016-12-28

〔記者楊媛婷／台北報導〕幾米同名繪本改編、2003年首演的音樂劇《地下鐵》，是台灣少數進攻海外市場的長壽音樂劇，明年《地下鐵》將翻新重演，由歌手HUSH、魏如昀、陳永龍演繹經典，用歌聲與演出帶領大家搭上「地下鐵」，進行一趟具有生命深度的旅程，。

回憶當初創作歷程，人力飛行劇團導演黎煥雄說，那時從沒人做過華文音樂劇，打造《地下鐵》時為了貼近幾米繪本創作原意，捨棄百老匯形式、採用詩意與拼貼方式呈現，加上首演時適逢SARS流行，困難重重之下觀眾大力支持，也讓《地下鐵》成為台灣音樂劇的經典作品之一。

4年前《地下鐵》二度巡演，原本陳綺貞飾演的盲女一角，改由歌手魏如萱飾演。2017年的新版，則找來魏如昀、HUSH、陳永龍3名舞台劇新鮮人演出。該劇音樂總監陳建騏說，3人雖然都是新人，但聲音表現與角色詮釋更出色，認為更能讓音樂打動人心。

《地下鐵》將於下個月14至22日在台北城市舞台演出，並於3月1日在桃園展演中心、3月24至26日在台中歌劇院演出。

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  • 從幾米同名繪本改編的音樂劇《地下鐵》是台灣長壽熱門音樂劇。（人力飛行劇團／提供）

    從幾米同名繪本改編的音樂劇《地下鐵》是台灣長壽熱門音樂劇。（人力飛行劇團／提供）

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