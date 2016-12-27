國家音樂廳變最狂夜店 30小時不打烊
〔記者楊媛婷／台北報導〕迎接創團30週年，國家交響樂團（NSO）讓國家音樂廳整整30小時都在「古典狂熱」裡。NSO將在31日下午4點到1月1日晚上10點進行30小時「熱古典」活動，串聯音樂家在音樂廳各角落展開音樂活動，更找來專業DJ融合NSO樂音與電子樂，要讓音樂廳變身最潮夜店。
為了創團半甲子，NSO從音樂總監呂紹嘉到團員統統豁出去，不只呂紹嘉為活動暖身，首度在臉書上傳演奏鋼琴影片，獲近3萬樂迷熱烈回響，NSO更展開前所未有、展現鐵人意志的瘋狂30小時熱古典計畫。
熱古典計畫除由呂紹嘉領軍的跨年音樂會外，1日凌晨1點，國家音樂廳大廳將搖身變身成另類夜店，DJ何灝以NSO現場彩排音樂與電子樂，交織成迷幻的太空交響實驗DJ秀；同樣在凌晨1點，演奏廳也展開840人的鋼琴馬拉松，由剛下指揮台的呂紹嘉跑第一棒，演出法國作曲家薩提只有兩行譜卻必須重複演奏840次的《煩惱事》。
除了音樂藝文座談外，NSO還邀請音樂家展現舞台外的另一面，女高音林慈音將舉行「慈音手中線」活動，邀請樂迷現場編織圍巾。是鋼琴家、也是飛輪教練的蔡世豪，則要獻給民眾一場新鮮的古典飛輪秀。
另外，鋼琴家嚴俊傑、盧易之將在黑白琴鍵上鬥藝，屆時鹿死誰手，只有現場才能分曉；活動也包含爵士樂演出，歌手王若琳與兩廳院節慶爵士樂團將帶領樂迷迎接2017年的朝陽。
不僅有滿滿的音樂演出，貼心的NSO還在清晨安排流動瑜伽帶領民眾活動筋骨，管樂團則以嘹亮的音樂提醒民眾趕快到廣場參與元旦升旗，體力不支的民眾，也可在4樓交誼廳休憩。
凡持有12月31日跨年音樂會、1月1日新年音樂會以及1月1日NSO與蘇打綠合作的「樂」計畫音樂會，或單獨購買200元的「30Hrs．熱古典」票券者，可憑票在30小時內無限次進出國家音樂廳。
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標題：國家音樂廳變最狂夜店 30小時不打烊
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