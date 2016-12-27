跨年音樂會 陳郁秀圓《皇帝》夢
2016-12-27
〔記者楊媛婷／台北報導〕「演奏貝多芬的第5號鋼琴協奏曲《皇帝》，是我心中一直的夢想。」鋼琴家陳郁秀表示，貝多芬第1號到第4號都曾在舞台上演出過，今年年底她將與呂紹嘉率領的NSO一同演出《皇帝》，「感謝呂紹嘉讓我圓夢」。
上任公廣集團董事長後，每天行程滿檔的陳郁秀感性表示，在她心中最重要的一塊就是音樂，每天最不能少的活動則是練琴，即使過去擔任文建會（文化部前身）主委、國立中正文化中心（國家表演藝術中心前身）董事長，再怎麼忙每天仍然會讓雙手飛揚於琴鍵上，甚至還將鋼琴搬到辦公室，「鋼琴給我安全感，也給我勇氣。」
「貝多芬寫有5首鋼琴協奏曲，第5號鋼琴協奏曲《皇帝》一直是我放在心中的夢想。」31日將圓夢的陳郁秀難掩興奮，她表示NSO創團30年，樂團每個重要時刻她都有參與，能演出《皇帝》不僅圓夢，對鋼琴家而言，更是巨大的榮耀。
NSO跨年音樂會除與陳郁秀協奏《皇帝》外，還會帶來巴哈《布蘭登堡協奏曲》、馬勒《復活》終曲及2首觀眾票選序曲及交響曲；1月1日的新年音樂會則邀請旅德大提琴家楊文信、旅美小提琴家胡乃元與樂團協奏布拉姆斯《雙重協奏曲》。胡乃元指出，該曲具有和解意味，當初布拉姆斯為了與因誤會發生嫌隙的好友小提琴家姚阿幸破冰，特別寫了該曲，兩人也在音樂中互相理解與和好，以該曲迎接新的一年，別具深意。
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