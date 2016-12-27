30年歲月精華重現 吳興國喚「快來看」
〔記者楊明怡／台北報導〕當代傳奇劇場歡慶成立30年，決定集結歷年經典，濃縮成180分鐘的《八戲嘉年華》，讓老觀眾重溫舊夢，新朋友也能從中了解劇團的創作及生命歷程。
集結《王子復仇記》、《樓蘭女》、《奧瑞斯提亞》、《李爾在此》、《暴風雨》、《等待果陀》、《歡樂時光‧契訶夫傳奇》、《蛻變》精華的《八戲嘉年華》，包括奠定當代傳奇接軌傳統戲曲與現代劇場地位的莎士比亞系列，被視為劇團創辦人吳興國代表作的《等待果陀》，國光劇團頭牌青衣魏海敏也將和吳興國共同主演《樓》、《奧》、《王》3段。
吳興國妻子、劇團行政總監林秀偉說，決定演出 《八戲》的動機很單純，因為20周年時當代傳奇演了3部莎士比亞作品，「30周年應該更特別一點」。沒想到盤點布景、服裝都是大問題，劇團為此特別租了一個200坪的倉庫放置布景，《王子復仇記》、《奧瑞斯提亞》的服裝也重新製作。
「沒想到衍生出來的財務壓力、時間壓力、排練壓力這麼巨大」，林秀偉說，製作《八戲》是她遇過「最大的考驗」，中間也想過「為什麼要那麼辛苦」，可是又覺得「如果不做也不對」，因為30周年正是盤整的好時機，除了藉著這個機會保存劇目，二團「興傳奇」的年輕成員和觀眾，也能透過這部戲，認識當代傳奇的歷史，分享劇團30年來巡演20國50城、登上三大國際藝術節的光榮成績。
此外，在30周年重演《李爾在此》、《慾望城國》和《八戲嘉年華》，對吳興國和他的戲迷來說，可能別有一番滋味在心頭。「武生」是京劇行當中最受體力、年齡限制的，從武生跨行改習老生、在這些劇目中秀出一身絕學的吳興國，在劇團30周年感恩餐會上，難得地與戲迷交心：「我今年63歲，再演也演不了多久了，大家如果還想看我演戲，就趕快來吧！」
《八戲嘉年華》12月29日至明年1月1日在台灣戲曲中心演出，購票至兩廳院售票系統。
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