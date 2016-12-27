金昌烈個展《水珠的痕跡》

2016-12-27

繼2012年在國立台灣美術館舉辦個展後，「水珠藝術家」金昌烈作品再次來台，即日起至明年2月26日在形而上畫廊展出《水珠的痕跡》。

金昌烈是與白南準、李禹煥齊名的韓國藝術家，以執念以水珠為題材創作著稱，今年9月，「金昌烈藝術博物館」在濟州島成立，他曾說：「達摩祖師面壁9年得道，而我畫了40幾年的水珠，雖不能悟到達摩的境界，卻也賺到了一個美術館。」

「水珠」第一次出現在金昌烈作品是1971年的「現象系列」，1972年開始，他投入大量時間及體力描繪水珠，1980年代開始發展畫面中充滿墨書千字文的再現系列，也有以鐵、青銅或石塊作基底、玻璃製作水珠的裝置創作，此次來台展出的是「水珠系列」和「再現系列」，圖為2016年「水珠系列」新作。

（圖：形而上畫廊，文：記者楊明怡）