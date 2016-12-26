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趙成珍談蕭邦 音符直入靈魂深處

2016-12-26

〔記者楊媛婷／台北報導〕南韓古典樂新星趙成珍，不僅因為演繹蕭邦的作品而有「蕭邦鋼琴賽金牌」的加持，他更認為蕭邦音樂中所蘊含的音樂語言，是不分種族、文化族群都能用靈魂深度體會。趙成珍透露，每次彈奏或聆賞蕭邦音樂時，「每個樂符都熨燙、溫暖著我的心。」

受牛耳藝術邀請，趙成珍將在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院舉行鋼琴獨奏會，上半場帶來貝爾格《b小調鋼琴奏鳴曲》、舒伯特《第19號鋼琴奏鳴曲》，下半場則演繹具代表性的蕭邦《24首前奏曲》。

趙成珍透露，上半場曲目想要呈現維也納學派的脈絡，年紀輕輕就對音樂極有想法的他說，舒伯特晚期的奏鳴曲，屬於正在演變中的維也納學派，貝爾格則屬於更後期的維也納學派，先演奏貝爾格、再演奏舒伯特，則有透過音符回溯維也納學派的時間線意義。

許多國外媒體認為趙成珍在黑白琴鍵上的成就，未來將攀上與阿格麗希、波里尼、齊瑪曼等鋼琴巨擘同樣的高峰，靦腆的趙成珍卻說，平常不太注意媒體對自身琴藝的評價，更謙虛表示不確定自己是否能跟這些大師同樣傑出，「但我的夢想一直是彈奏給全世界的觀眾聽，為了這個夢想，我會持續努力不懈。」趙成珍進一步補充，古典樂是需要用一生的時間才能參透理解的大學問，「現在我才22歲，我仍舊將自己定義為古典樂界的初學者。」

下個月來台舉行鋼琴獨奏會的趙成珍，將是人生中的首度台灣行，趙成珍表示，在巴黎求學時就有認識一些台灣朋友，他認為台灣人共同的特質就是友善，「台灣人對人非常溫暖，我非常期待拜訪台灣。」

趙成珍鋼琴獨奏會將在1月6日台北國家音樂廳、1月7日在台中國家歌劇院舉行，購票可洽牛耳藝術：02-66369168。

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  • 去年贏得蕭邦鋼琴金牌、來自南韓的鋼琴新星趙成珍，將於下個月首度來台舉行獨奏會。（牛耳藝術／提供）

    去年贏得蕭邦鋼琴金牌、來自南韓的鋼琴新星趙成珍，將於下個月首度來台舉行獨奏會。（牛耳藝術／提供）

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