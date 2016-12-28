優人神鼓《墨具五色》展老莊意境

2016-12-28

〔記者楊媛婷／台北報導〕「這會是優人神鼓歷年來色彩最繽紛的鼓樂作品。」優人神鼓藝術總監劉若瑀攜手音樂總監黃誌群，一同將近年對生命的體悟，寄寓在2017推出的全新創作《墨具五色》。一度宣布暫停創作的劉若瑀說，這部作品將是兩人回到老莊理想初心的呈現。

睽違5年，終於再度推出新作，談及《墨具五色》創作源頭，黃誌群直言受到書法家董陽孜作品〈老莊說〉的影響。他說從該幅作品的行氣手筆裡感受到強烈的韻律節奏，更從中體會到「一墨五色具、五色源於墨之相生」的哲理，便著手創作《墨具五色》曲目，曲目中運用優人獨特的鼓樂、銅鑼、瑟、笛等器樂外，演出時將結合優人團員長年修習太極小架後，所具備的柔韌又有律動性的身體特質，並搭配多媒體投影潑彩畫家柯淑玲的創作，展現對生命不同階段的深刻體悟。

劉若瑀指出，優人神鼓多年創作都在探索生命特質，《墨具五色》將用音樂展現老莊思想的意境，每個演出與段落都是體悟的展現，也是她與黃誌群的內在寫照，這齣作品是她心中最典型的「優人」風格創作，也是集結優人精神的大成之作。

《墨具五色》2017年4月15日在台中首演，隨後巡迴高雄，5月初至台北國家戲劇院演出，北中場次早鳥票即日起在兩廳院售票系統啟售。