| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度 林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 副刊

《福爾摩沙幻想曲》李金祝快意畫台灣

2016-12-28

〔記者楊明怡／台北報導〕澎湖七美、新北野柳、馬祖芹壁村、陽明山、嘉義公園……，美麗風光毋須外求，台灣即是福爾摩沙、美麗之島。

長期關注「台灣之美」的畫家李金祝，以「風景」為主題，舉辦個展《福爾摩沙幻想曲》，分「記憶的風景」和「心象的風景」系列，展出台灣旖旎風光。

在社區免費招生授徒，並與學員共同組成「黑白畫會」的李金祝，常帶領學生至各地寫生。此次展出風景畫中，許多都有人物穿插畫中，人在畫外，人也在畫裡，加上似曾相識的熟悉景觀，看來格外親切有味。

相較構圖平衡、筆觸和緩、用色溫暖的「記憶的風景」系列，由此延伸的「心象的風景」系列，用色大膽且線條粗獷，顯眼的黑色線條，保留了李金祝師事前輩畫家張義雄的痕跡與她為人熟知的風格；而「記憶的風景」和「心象的風景」系列兩相對照、同場展出，則隱約透露她意欲脫離張義雄入室弟子印象的企圖，和愈來愈隨興自在的作畫心情。

《福爾摩沙幻想曲》明年1月7日展至26日，地點在心晴美術館，詳洽：02-2709-2710。

廣告
  • 〈澎湖街景〉是李金祝台灣心象風景系列第一件作品。（李金祝／提供）

    〈澎湖街景〉是李金祝台灣心象風景系列第一件作品。（李金祝／提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：《福爾摩沙幻想曲》李金祝快意畫台灣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.