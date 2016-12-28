《福爾摩沙幻想曲》李金祝快意畫台灣

2016-12-28

〔記者楊明怡／台北報導〕澎湖七美、新北野柳、馬祖芹壁村、陽明山、嘉義公園……，美麗風光毋須外求，台灣即是福爾摩沙、美麗之島。

長期關注「台灣之美」的畫家李金祝，以「風景」為主題，舉辦個展《福爾摩沙幻想曲》，分「記憶的風景」和「心象的風景」系列，展出台灣旖旎風光。

在社區免費招生授徒，並與學員共同組成「黑白畫會」的李金祝，常帶領學生至各地寫生。此次展出風景畫中，許多都有人物穿插畫中，人在畫外，人也在畫裡，加上似曾相識的熟悉景觀，看來格外親切有味。

相較構圖平衡、筆觸和緩、用色溫暖的「記憶的風景」系列，由此延伸的「心象的風景」系列，用色大膽且線條粗獷，顯眼的黑色線條，保留了李金祝師事前輩畫家張義雄的痕跡與她為人熟知的風格；而「記憶的風景」和「心象的風景」系列兩相對照、同場展出，則隱約透露她意欲脫離張義雄入室弟子印象的企圖，和愈來愈隨興自在的作畫心情。

《福爾摩沙幻想曲》明年1月7日展至26日，地點在心晴美術館，詳洽：02-2709-2710。