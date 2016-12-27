〈廢核救家園〉輻射食品 別逼人民吞下
文／劉黎兒
台灣最近搜查有關日本進口產品搜出大量未解禁的福島5縣產品，就知道台灣食安漏洞百出，不該在架上擺售的食品都擺在架上，或是滲入外食的各個角落，讓人擔憂。這種情形顯然非一日之寒所致，怎麼還解禁，正好讓不肖業者去接收大量日本人不想吃的核災災區食品。
政府在食安的各層面都沒盡到把關責任，像是311後只禁5縣，東北災區食品完全不設防，而甚至連福島5縣也如入無人之境，除了偽標或夾藏外，也有網購或主管部門不同，如酒類因為是財政部主管，全不設防，早就通行自如；或是標示非產地的東京總社等，這些問題，難道衛福部不知道嗎？難道不是相關部署在放水嗎？
在最近幾個月討論核災食品問題時，而且現實上發現出了這麼多漏洞，為什麼看不到衛福部長林奏延？只看到跟食安不相干的農委會副主委陳吉仲或對輻射傷害無知的毒物專家出面，用最非科學的方式強要國人吞下輻射食品。
雖然行政院長林全終於用臉書非正式方式表示，如果公聽會無法解決困難，核食將可能維持原狀。這一方面讓人擔心是緩兵之計，以後趁大家不注意時就解禁，另一方面，現在對於日本食品的管理是能維持現狀嗎？國民的不安是有道理、有根據的，英全執政團隊應該徹底理解輻射傷害問題，才知道如何管理，也才能真的認識核災食品為何不能輕易解禁的本質，否則民粹式反反核食，或是玩暫時喊卡的假招，只會不斷讓問題擴大，最後撕裂台日感情。
英全政府該有的基本認識是：
〈Check Point 1〉輻射汙染 絕無安全下限
食品中的輻射會造成體內曝射，是比體外曝射更嚴重的，連擁核的ICRP（國際輻射防護委員會）都認為每年1毫西弗的輻射是只有忍耐值，並非是無安全下限的。
再怎麼微量的輻射劑量都會對人體造成傷害的，輻射跟別的化學物品不同，是沒有安全性可言的；但林全的食安辦公室卻口口聲聲說「輻射汙染容許量標準與安全性」，好像輻射汙染是可以容許或有安全性的。
輻射被認為有機率傷害部分，ICRP承認即使每年1毫西弗還是會導致1萬分之1的人致癌、2萬分之1的人死亡，發生機率與傷害成正比，輻射劑量越高傷害越大，而且沒安全下限，政府應該盡全力減輕輻射傷害。
〈Check Point 2〉輻射會曝射內臟 國際公認
輻射確定會曝射內臟造成傷害、白血球減少或不孕等，必須從管制劑量來減少，輻射增加就會造成確定性傷害，這是國際都公認的。
輻射防護最高原則是所謂的ALARA（as low, as reasonable, achievable）也就是「盡可能合理地抑低輻射劑量」，防止輻射傷害機率效應發生，並讓所有人輻射接受劑量愈低愈好，即使醫療曝照或天然環境輻射曝照，也是必須盡量迴避，讓劑量降到最低才行，這是政府的責任。
雖然政府無法管理自然曝射，但怎可要台灣人去吃別的國家有輻射疑慮的食品呢？而且並不像照X光或許是為了醫療必須而不可取代的利益，吃核食除了幫日本政府掩飾核災真相外，有什麼不可取代的利益嗎？
所以1毫西弗或是100貝克都只是權宜性的法規，而不是安全基準，因為輻射沒有安全基準，因此國民不能被政府騙，而英全也不能自欺欺人，否則就會做出錯誤的決策。
〈Check Point 3〉日本人不想吃 台灣人也沒必要吃
許多日本駐台人員喊出不買福島災區食品是很傷災民，或說「日本人不吃的，不會賣給台灣人」等，其實這些駐台人員自己離開日本太久，不熟悉日本國內狀況了。
日本消費者廳10月調查顯示，受訪者66%購物時會注意產地；受訪者中則有兩成的人想買不含輻射物的東西，而這之中則有82%猶豫不想買福島食品。日本人基本上想吃零貝克食品，或許做不到，至少10貝克都不想吃，而台灣人為什麼要吃100貝克基準的食品呢？
核災食品所含其實不僅銫，還包括其他許多難檢測而劇毒的如鍶等，銫137半衰期30年，300年後才減少為千分之1，而且ICRP第111號公報指出每天吃10貝克，約250天體內累積至1200貝克，吃100貝克基準食物怎麼沒問題呢？
〈Check Point 4〉別玩文字遊戲 人民罩子放亮
政府最好別玩文字遊戲，像總統府發言人黃重諺16日還說「政府從沒想開放輻射食品進口」，這是裝肖戲弄台灣人嗎？難道他說符合法規「100貝克放射性碘＋100貝克銫」的法規基準的核災食品就不算輻射食品嗎？
台大教授吳瑞碧居然說，「進來的不一定是放射食品」、「沒定讞前，不宜用輻射食品稱呼」、「先要證明有輻射汙染再做管理」……預設沒輻射汙染立場，真令人驚訝，拜託這些大官或號稱專家的學者去福島5縣看，至今都還有幾十萬貝克汙染的土壤或每天數百噸高濃度輻射汙染水排放到海洋，核災食品當然都是輻射食品，只是多寡，難道不超標就不是輻射食品？
英全不要再找那些說「吃輻射食品，一輩子也無影響」的無知「專家」來當打手了，不要在行政院或衛福部網站宣傳「輻射無害，日本食品能安心吃」了。台灣人經過這次，已經比只顧自身利害的官員、政客或護航學者、媒體人更理解輻射本質了，要說話前請先學習一下，而該下台的衛福部官員不能繼續雲隱了。
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