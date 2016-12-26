〈折翼少年〉不再含怒到日落

2016-12-26

文／王錦萍

這幾個少年相處久了，個個都是心頭肉，看著他們的心從驚異奇航漸漸穩定下來，甚至能慢慢展現出進階的，各種愛的能力，真心得令人欣慰。

其中，有一個孩子始終在「自己的成長環境不如人」這件事上面糾結，從小他失去父母屏障，就像失去蛋殼這層最後的保護，貧困失依，單薄脆弱的幼年艱辛度過，心中累積大量的困惑與不平走到少年時期，他聚集了街頭上相似遭遇的一群孩子，鎮日作亂。

從用藥、鬥毆、飆車，也曾經在大路上，對著仇家高速行駛中一邊開槍呼嘯而過，狂亂的年少，無論怎麼放逐自己、大聲呼號，依然無從解答。幾度從司法處遇的場所進進出出，從來沒有機會定下心，也沒有人真正地帶領他動動腦筋思考生命中一切的遭遇。

後來，他離開喧囂的北方城市，斷絕過去的生活鏈結，去了南方一個很好的住處修養身心，每日多次讀經祈禱，規律的作息、運動，偶有與人爭執的時候，亦能得到正確的帶領，幫助他看見爭執的根由，學習處理情緒以及解決紛爭的方法。

慢慢地，他逐漸懂得將心比心，從那些內心糾結中鬆綁，提高格局拉大視野，好像培養出一種能力，能夠看得見別人的難處。寫來的信也愈來愈明顯，少了怨天尤人的戾氣，多了一分同理體貼，為人設想的仁慈；到後來，還能藉著信與自己對話，自我鼓勵，這孩子一點一滴地改變了。

那天接到他來信勸勉：「生氣卻不要犯罪，不可含怒到日落。」認出來這是聖經上的一段經文。

曾經折翼的少年正在修復翅膀，等待重新展翅上騰的一天來臨。希望他們幸福，無論生命曾經多麼狂暴。

（犯罪預防與矯治，可上http://www.616.org.tw中華民國更生少年關懷協會諮詢。）