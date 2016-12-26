〈異同OPEN講〉同運收穫 2016大躍進

2016-12-26

文／蔣明白

雖然社會大眾對「同志婚姻立法」還是存有很大的歧見，但是回顧2016年，仍然應該算是同志平權運動收穫豐碩的一年。

首先，是今年十月的年度大遊行，同志就已經標舉出「打破『假友善』，你我撐自在」的訴求，也就是說，同志再也不會以弱勢的姿態，去要求別人的認同與包容，反而是以對同性戀身分的充足自信，挺身而出去駁斥各種「為你好」的「假友善」說詞。

像是11月24號，當立法院司法委員會舉行第一場同性婚姻修法公聽會時，長老教會的代表蔡維恩先生就在會中表示：「保障同性戀權利時，家屬權利就會受到傷害。」

是的，當同志挺身而出爭取自己的權利時，反同人士的確受到了很大的傷害，因為他們再也不能假裝不知道同性戀的存在了，甚至，為了繼續表示他們的「假友善」，異性戀只好心虛地承認，同志也有結婚的權利，只是，必須另立專法，以「保障」現有的一男一女婚姻制度。

過去20年，我們總是不斷聽到「同志要勇敢站出來」的微弱呼聲，因此，當異性戀必須花費千萬元刊登廣告，號召反同人士一起走上街頭時，就代表同志勝利了，因為，異性戀霸權正受到嚴峻挑戰，也迫使他們不得不放棄偏見和歧視，而和挺同人士做於法有據的正面辯論。

2016年，同志在平權之路上躍進了一大步，但是，也正如即將到來的2017年一般，同志也該有另一個新的開始：開始和所有反同人士一起，認真去閱讀和基本人權、性別多元、婚姻家庭……相關的論述，或許，這樣才能使「平權」真正成為普世價值。

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