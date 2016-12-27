〈生活停看聽〉主婚人也不輕鬆啊
2016-12-27
文／採菊
早上5點半鬧鐘大響，我趕緊起床梳洗，7點鐘化妝師準時進門幫我上妝。兒子與媳婦11點將在飯店舉行證婚儀式，緊接著12點婚宴就開席。
化妝時，腦袋裡還記掛著朋友的叮嚀，家有喜事，得注意的細節還真不少。我參加過一場婚禮，兩位媽媽主婚人居然撞衫，不約而同穿上大紅色蕾絲長禮服，場面很尷尬，因此我事先知會親家母，讓彼此知道對方打算穿什麼款式和顏色的服裝。
除了新娘要試妝外，我這個主婚人也不省事，要先試妝，才知道是否適合自己。我第一次試妝效果很差，先生說看起來皺紋更多，而且假睫毛一下子就脫落了，第二次才搞定。
婚宴更是不能馬虎。老同學A的兒子結婚時，主持人是一位辣妹，她在紅毯中央滔滔不絕，嬉笑戲謔，搶盡了新人的光采。也有的主持人像在玩帶動唱，要來賓跟著唱歌，搖頭擺腦比出V、啾咪等動作，場面很HIGH，卻使得年長的賓客很不自在，甚至提早離席。我喜歡主持人的服裝談吐穩重大方，讓老少賓客都能接受。
同事B在婚禮中見到睽違已久的老友，大家都想好好敘舊一番，但是現場穿插許多助興的表演節目，音響聲音很大，彼此交談幾乎要用「吼」的，才能讓對方聽到，感覺很掃興。B還提醒我，上菜的時間速度也要控制好，最好等新娘換好送客的禮服時，才上最後一道菜，如此酒席結束時，新人可以從容地站在門口就位了。
婚禮開始，當主持人介紹雙方主婚人上台，我想起奧斯卡頒獎典禮中某位女星領獎時，不慎踩到裙襬而跌倒的畫面；因此我舉步時如履薄冰，不料，右腳竟然還是踩到禮服下襬！我心裡一驚，幸好腳步放得很慢才不致摔跤。
接下來宴客過程進行順利，直到送走所有賓客，我才放下心裡那顆巨石，鬆了一口氣。當主婚人，真不輕鬆啊！
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- RF-16升空 清楚拍到遼寧艦
- 「微笑彎綠美化」 平溪嶺腳車站變美麗
- 見百萬真柏 識貨賊揪人偷
- 中華車啟動新南向 首批板金模具出口印尼
- 立院外委會通過 政府對外名稱強調台灣
- 戲偶造型達人孫信益 歌唱賽封王
- 晶圓代工如接力賽 挖首棒跑不贏
- 貓纜跨年 營運到凌晨2時
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- 印度「烈火5號」試射成功 範圍可覆蓋全中國
- 國民黨中常委告洪秀柱 北院火速分案
- 公宅基地追加 議會但書落落長
- 拆游泳池改建 泰山貴子公園啟用
- 土建融資年增率 連12個月負成長
- 自由廣場》台聖斷交主使者
- 中國烤肉店鴨混充牛 騙過全世界
- 迎戰2017╱統一黃甘霖 外籍新血來輔佐
- 吸金潛逃 鼎立秦庠鈺再判3年10月
- 弱視媽帶4稚兒 公廁洗澡、夜市行乞
- 柯瑞又「急凍」耶誕不快樂
- 針灸＋穴道按摩 去你的冬季乾癢
- 洋基垂涎 張育成︰不排斥被交易
- 證券行情表、證券表格
- 雪山西稜登山步道 1/4開放
- 大台中山手線 「彩虹線」獲政院支持
- 時代已過去需改革 馬英九：18趴是歷史產物
- 代課教師暑假上班 縣府：應支日薪
- 婚姻平權初審過關／挺同歡呼曙光乍現 等待彩虹
- 書劍集》捕捉亞投行的蹤跡
- 技嘉毛利季季高 股價領先反映
- 向黨中央開戰 黃復興併選案才是關鍵
- 他這招讓女同學每天偷拍 照片超過12萬次轉發！
- 借調期滿 嘉市副市長侯崇文下月初離職
- 新光三越A11改裝 1F迸發少女心
- 南韓大選民調第一 潘基文被爆收賄
- 毀容受虐犬飛美 險遭擋遣返
- MLB》最棒的耶誕禮物 洛磯簽下超級工具人
- 跨越中山路及新府路 新板特區遠百空橋動工 107年完工
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese flotilla skirts southern tip
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈生活停看聽〉主婚人也不輕鬆啊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分