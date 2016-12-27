〈生活停看聽〉主婚人也不輕鬆啊

2016-12-27

文／採菊

早上5點半鬧鐘大響，我趕緊起床梳洗，7點鐘化妝師準時進門幫我上妝。兒子與媳婦11點將在飯店舉行證婚儀式，緊接著12點婚宴就開席。

化妝時，腦袋裡還記掛著朋友的叮嚀，家有喜事，得注意的細節還真不少。我參加過一場婚禮，兩位媽媽主婚人居然撞衫，不約而同穿上大紅色蕾絲長禮服，場面很尷尬，因此我事先知會親家母，讓彼此知道對方打算穿什麼款式和顏色的服裝。

除了新娘要試妝外，我這個主婚人也不省事，要先試妝，才知道是否適合自己。我第一次試妝效果很差，先生說看起來皺紋更多，而且假睫毛一下子就脫落了，第二次才搞定。

婚宴更是不能馬虎。老同學A的兒子結婚時，主持人是一位辣妹，她在紅毯中央滔滔不絕，嬉笑戲謔，搶盡了新人的光采。也有的主持人像在玩帶動唱，要來賓跟著唱歌，搖頭擺腦比出V、啾咪等動作，場面很HIGH，卻使得年長的賓客很不自在，甚至提早離席。我喜歡主持人的服裝談吐穩重大方，讓老少賓客都能接受。

同事B在婚禮中見到睽違已久的老友，大家都想好好敘舊一番，但是現場穿插許多助興的表演節目，音響聲音很大，彼此交談幾乎要用「吼」的，才能讓對方聽到，感覺很掃興。B還提醒我，上菜的時間速度也要控制好，最好等新娘換好送客的禮服時，才上最後一道菜，如此酒席結束時，新人可以從容地站在門口就位了。

婚禮開始，當主持人介紹雙方主婚人上台，我想起奧斯卡頒獎典禮中某位女星領獎時，不慎踩到裙襬而跌倒的畫面；因此我舉步時如履薄冰，不料，右腳竟然還是踩到禮服下襬！我心裡一驚，幸好腳步放得很慢才不致摔跤。

接下來宴客過程進行順利，直到送走所有賓客，我才放下心裡那顆巨石，鬆了一口氣。當主婚人，真不輕鬆啊！