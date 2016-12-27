〈活動看板〉養生手工年菜

2016-12-27

今年過年，你可以過個「養生年」！味全家政班推出限量的紅麴米糕、養生年糕、黑糖糕、雞酒米糕、臘味蘿蔔糕與素蘿蔔糕等數十種純手工年菜。

味全家政班今年製作的養生年菜堅守「健康安心過好年」的原則，除了各式年節糕點外，另推出佛跳牆、東坡肉、蔥烤排骨、三鮮百頁卷、四喜丸子、紅燒蹄膀……等數十種經典年菜。

今年經典年菜即日起訂購，至1月23日止，提貨截止時間為1月26日下午5點。

洽詢專線：（02）25063564、25065001，味全基金會網址 http://www.weichuan.org.tw/