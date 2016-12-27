〈親子會客室〉警戒心破壞好奇心

2016-12-27

文／林宥辰

外面無論是買東西、吃飯、甚至只是單純走在街上，常看到有年紀大約不到小學的小朋友張著好奇的大眼睛東張西望。

有時候我會和那些小朋友對上眼，在未經社會的影響之下，他們都會繼續地盯著我看，此時我就會和他們擠眉弄眼或是和他們揮揮手。有些小朋友會很害羞地微笑低頭，也有些會像是回應我一樣地對我揮揮手。通常在家長沒有發現的情況下，那些小孩可以和我隔空玩個一小段時間。不過當身旁的家長發現他們的小孩一直盯著我看的時候，通常會有兩種反應。

一種是很溫柔地和小朋友說「跟哥哥說『哥哥好』喔！」小朋友就會害羞地和我打招呼。我想這樣的情況下，或許在他們小小的心靈裡，對於外在的世界就會留著一點點友善親切的印象。

另一種則是小聲但帶點嚴肅地和孩子說「不要亂看，坐好！」這樣雖然不會造成什麼傷害，但是卻扼殺了孩子探索這個社會的機會，也很有可能讓他們對於外在世界更加疑惑。也許他們就會減少和外人接觸的機會。

我不能說第二種的方式是不對的，畢竟有些家長警覺性比較強，這是他們保護孩子的一種方法。但是我個人認為讓小朋友和外界有些接觸，或許會開啟他們學習社會的好奇心，也能增加他們的學習欲望。

不知道各位家長是用哪一種方式教導身邊的孩子呢？若是屬於第二種方式的人，不妨下次可以試試看讓小朋友和周遭的人，甚至是事物，用友善的方式去接觸看看，說不定可以有意想不到的效果，也有可能讓他們長大後對於人與人之間的態度更加友善親切呢！