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【愛讀書】 《最有梗的桂冠：搞笑諾貝爾獎》

2016-12-27

馬克．亞伯拉罕斯著，林東翰譯，行路出版

哈佛大學出身的數學家馬克．亞伯拉罕斯（Marc Abrahams），身兼《不可思議研究年報》編輯與創辦人，同時也自1991年起打造「搞笑諾貝爾獎」，每年將十個獎項頒給「其成就無法或不應該再來一次的人士」。此中，有人研究「麥酒、大蒜與酸奶油對水蛭食慾的影響」，有人反覆實驗「奶油吐司掉落時，哪一面朝下？」，有人發明「防貓咪敲鍵盤軟體」，也有人發現「百憂解讓蛤蜊更『性』福」……一人搞垮智利經濟的金融交易員，上演全武行的台灣國會，專門保護撇號的英國男人則分獲了經濟、和平、文學等獎項。亞伯拉罕斯以冷靜口吻展現詼諧本事，除細介此獎來龍去脈、獲獎人特出的「非凡」貢獻，也不忘將頒獎典禮實況或得獎人各色感言重點摘要──此獎既不稱頌優異，也不貶抑差勁，而企圖表揚「存在我們大多數人之中最荒唐的事物」。

（Pharrell Williams）

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