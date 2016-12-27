【第十二屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品輯】10之5 莊韻蘋／去你的旅行

2016-12-27

◎莊韻蘋

我沒有旅行的經驗，但是我看電視看書也上網。

我只需用一隻大拇指來遙控我要去的地方，腳趾頭連動也不動，走遍了大江南北；或從書架上拿下我好奇的美食、我感興趣的風景，花費台幣九十九元就能知道五星餐廳的美味以及美景風貌。

而進行深度旅行，只要打開房門，不要開燈，讓足夠明亮的電腦螢幕光源，像火車過山洞，瞬間傾入一道刺眼的閃光，畫破時空距離限制。登入網路，輕敲鍵盤，輸入關鍵字搜尋，旅行開始。

點開一個部落格，網頁上放的照片記錄著旅行。窺探他人的隱私讓我有些遲疑，然而公開的網路平台，代表我可以在這裡，無畏亦無所謂我在這裡。

從相簿「薰衣草森林」開始，照片中的男孩摟著女孩，紫色的薰衣草田本來就像故事插畫，情侶成為羅曼蒂克的主角。童話附加舒眠香氛，電腦前我閉上眼深呼吸，嗆入鼻腔的強烈氣味逼人落淚。

或者去彰化吃肉圓。男孩與女孩在照片裡一起享用一碗糯米炸，我吞嚥口水，聽見他們一口咬下的清脆香酥。還不夠，我還餓，還好奇，部落格裡近百張照片絕對超過我的想要；他們遊歷過的地方多到讓我驚訝，從什麼時候開始旅行才能累積這些風景？下一本相簿是台中棒球場，他們為支持的棒球隊加油，與我支持的隊伍相同。他們開心地拿著加油棒對鏡頭做鬼臉，絲毫不在乎背後電子看板上的分數，競爭的加油聲向電腦前的我叫囂，觀眾席上的波浪舞，一波波的浪濤衝擊，打濕我的所在。

另一本相簿，男孩的朋友們齊聚一堂，是一個慶生派對。女孩這天精心打扮好可愛，羞澀地為壽星獻吻；窺見他們的親密，我脹紅了臉，多麼大驚小怪，只是蜻蜓點水的親吻而已。我同照片裡的熱鬧歡唱跟著和聲：「生日快樂」，忍不住對壽星獻上祝福，但壽星不會聽到。

最後，滑鼠停留在標題為「台北101跨年」的相簿，我不用點開。

精采的旅行讓手心冒汗，濕冷冷地拉開書桌抽屜，在一些書信之間，收了張來自台北101大樓的觀光明信片，元旦後的時間戳記。

我知道，那相簿裡的101大樓應是噴著五彩繽紛的煙火，人群該是緊緊相擁。當然，簇擁之間必定有男孩和女孩，他們是主角，他們的跨年甜蜜溫暖且懷抱著對未來的期待；而抽屜裡的那張明信片，101大樓不但尖銳還獨自聳立，甚至襯底的夜空亦沒有點綴的星。

我總收信，來自旅行中的問候，而我為此守候，但這些被點開的相簿，一張又一張的照片讓想像的旅行有了出口，終點以我的回信作結。在只留下電腦螢幕光源的黑暗房間，像火車已經過了山洞，雙眼已經適應光線，我敲打鍵盤，慢慢寫一段旅行的紀錄，我去了，我去你的旅行。●

【評審意見】

從鍵盤出發 ◎廖玉蕙

千里之行，不再始於「足」下，一指輸入關鍵字，不必行千里路，世界景觀也能盡收眼底。題目暗藏玄機：「去你的旅行」，可以是寫實的「去『你的旅行』」，也可以是反諷的「『去你的』旅行」，趣味橫生。