2016-12-27

◎郭品潔

塵世裡躲

夜夢裡追

．

折玫瑰，歎手相

情人的臉雷電交加

像一塊刮地滑行的金屬派

．

五分窄軌旁的漿果

領我到兩眼之間

須臾不曾存在的分離

想起你在天堂給我的樣子

．

長夜電梯陪伴下樓

贖回黑暗

永遠保持一個破音

讓久違的世人皺眉

我那隻不會遞過去的手

我那片抹去淚水的唇

．

我那幾個還沒有被十二月的落山風吹涼的句子