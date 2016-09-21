〈親子會客室〉什麼都學 什麼都不會

2016-09-21

文／吳惠燕

昨天上語文課時，我與3個年齡5～7歲的小小孩，一起欣賞一小段The Little Cooks（歐洲天才小廚師動畫版），要找尋以後課程中要做的點心食譜，所以邊看邊討論著。

在觀賞與討論過程中，每個孩子都跟我說，他們會做蛋糕、會做鬆餅、會做餅乾……

原來現在的幼兒教學中，有一些所謂「半成品」教學。為了讓孩子有東西帶回去，無論紙黏土、玩偶、陶器、拼貼……都以半成品的方式，讓孩子只完成最後的階段：比如香包教學，只是讓孩子試試縫紉的感覺，縫上最後將香包收口的那一條線；做蛋糕餅乾，不是從打蛋和麵團開始，中間需要持續地攪拌、等待的過程被省略了，只剩下最後完成品的階段，將餅乾或蛋糕揉成喜歡的形狀，加上裝飾，送入烤箱，就等於做好一個成品，可以帶回家與家人分享。

很多生態園區、遊樂園，也有很多這樣的活動，以「親子動動手」的樂趣，吸引觀光客。

速成的歡樂，使孩子不知道什麼是做事的正確步驟，缺乏等待與耐心，學習也可能變得殘缺。

〈孩子心內話〉才藝學很多 卻都不精

曾經有一對姊弟，來到我的課堂上時，已經是大一大二的年紀。

在一個主題互動中，姊姊很感慨並語重心長地告訴我：「老師，請你一定要跟你的學生分享我和弟弟的學習經驗。」

她說：「我和弟弟小時候，也和我們同年紀的小孩一樣，上過很多才藝課，你們說得出來的我們都上過。鋼琴、打擊樂、芭蕾舞、小提琴、象棋、五子棋、英文、日文、正音班、作文班、烹飪、游泳、心算、珠算、天文……全部都學過。

「可是，老師，」姊姊娓娓道來，「我們沒有一樣是專精的，因為孩子學習不會有耐心，等剛開始的興趣一過，接下來面對的是，所有的新科目都需要練習，而練習多麼無聊啊，而且要每天練習，所以我們就會開始說不想學了，沒興趣了。」

「那爸媽怎麼說？」

「爸媽很疼我們，告訴我們說：『沒興趣就不要學啊！』於是爸媽就去跟老師說：『孩子說不要學了，我們也沒辦法。』」兩個姊弟臉上並無欣喜。

「老師，你知道這是多麼慘的事嗎？因為學不專精，但是所有才藝科目都摸過，所以我們現在才20歲，卻對大部分的學習已經冷感，害怕讓別人知道我們學過什麼。更難過的是，對學習，變得很沒信心也沒興趣。」

姊姊語重心長表示，很感謝父母這麼疼愛，但真的更希望在自己還小，判斷力還不足的時候，父母不要因為孩子沒恆心而順了孩子的意，而是告訴孩子，學習就是這樣，需要練習、需要耐心，協助孩子堅持過去任何一樣才藝或一門科目。

〈家長看過來〉爸媽心定 孩子才穩定

在教學現場看過許多這樣的例子，看到孩子的時間表被滿滿排了各種才藝，每天都在趕場，下課後從甲地趕到乙地，車上吃東西，再趕到丙地，有時在車上已經睡著。

有些孩子也把補習班的老師當成「你是我媽花錢請的」，因此把師生關係，變成「主雇關係」。

我認為父母心定，孩子就穩定；父母心不定，就會隨環境起舞，一下增加學習項目，一下把孩子在學校或補習班當中轉來轉去，有時聽到哪個孩子又學了什麼新科目，怕自己的孩子跟不上別人，所以也趕快去報名。

但是，適應一個新環境需要時間，也需要花時間熟悉老師的教法和同學的互動，當一切都穩定下來，學習才能被腦部吸收。有時當一切還沒穩定下來的時候，又換了科目、換了老師、換了環境，這些所有更換和改變，腦都需要時間再適應、消化、吸收，然後才談得上理解與活用。

因此，就我的觀察，只有學習一兩樣課外科目的孩子，成績往往比較好，心情也踏實；相反的，學了很多課外才藝，或者不停轉換補習班，或者中途放棄的，其實無論老師、孩子、家長都身心俱疲，家長花了許多冤枉錢，孩子走了許多冤枉路。