〈親子會客室〉什麼都學 什麼都不會
文／吳惠燕
昨天上語文課時，我與3個年齡5～7歲的小小孩，一起欣賞一小段The Little Cooks（歐洲天才小廚師動畫版），要找尋以後課程中要做的點心食譜，所以邊看邊討論著。
在觀賞與討論過程中，每個孩子都跟我說，他們會做蛋糕、會做鬆餅、會做餅乾……
原來現在的幼兒教學中，有一些所謂「半成品」教學。為了讓孩子有東西帶回去，無論紙黏土、玩偶、陶器、拼貼……都以半成品的方式，讓孩子只完成最後的階段：比如香包教學，只是讓孩子試試縫紉的感覺，縫上最後將香包收口的那一條線；做蛋糕餅乾，不是從打蛋和麵團開始，中間需要持續地攪拌、等待的過程被省略了，只剩下最後完成品的階段，將餅乾或蛋糕揉成喜歡的形狀，加上裝飾，送入烤箱，就等於做好一個成品，可以帶回家與家人分享。
很多生態園區、遊樂園，也有很多這樣的活動，以「親子動動手」的樂趣，吸引觀光客。
速成的歡樂，使孩子不知道什麼是做事的正確步驟，缺乏等待與耐心，學習也可能變得殘缺。
〈孩子心內話〉才藝學很多 卻都不精
曾經有一對姊弟，來到我的課堂上時，已經是大一大二的年紀。
在一個主題互動中，姊姊很感慨並語重心長地告訴我：「老師，請你一定要跟你的學生分享我和弟弟的學習經驗。」
她說：「我和弟弟小時候，也和我們同年紀的小孩一樣，上過很多才藝課，你們說得出來的我們都上過。鋼琴、打擊樂、芭蕾舞、小提琴、象棋、五子棋、英文、日文、正音班、作文班、烹飪、游泳、心算、珠算、天文……全部都學過。
「可是，老師，」姊姊娓娓道來，「我們沒有一樣是專精的，因為孩子學習不會有耐心，等剛開始的興趣一過，接下來面對的是，所有的新科目都需要練習，而練習多麼無聊啊，而且要每天練習，所以我們就會開始說不想學了，沒興趣了。」
「那爸媽怎麼說？」
「爸媽很疼我們，告訴我們說：『沒興趣就不要學啊！』於是爸媽就去跟老師說：『孩子說不要學了，我們也沒辦法。』」兩個姊弟臉上並無欣喜。
「老師，你知道這是多麼慘的事嗎？因為學不專精，但是所有才藝科目都摸過，所以我們現在才20歲，卻對大部分的學習已經冷感，害怕讓別人知道我們學過什麼。更難過的是，對學習，變得很沒信心也沒興趣。」
姊姊語重心長表示，很感謝父母這麼疼愛，但真的更希望在自己還小，判斷力還不足的時候，父母不要因為孩子沒恆心而順了孩子的意，而是告訴孩子，學習就是這樣，需要練習、需要耐心，協助孩子堅持過去任何一樣才藝或一門科目。
〈家長看過來〉爸媽心定 孩子才穩定
在教學現場看過許多這樣的例子，看到孩子的時間表被滿滿排了各種才藝，每天都在趕場，下課後從甲地趕到乙地，車上吃東西，再趕到丙地，有時在車上已經睡著。
有些孩子也把補習班的老師當成「你是我媽花錢請的」，因此把師生關係，變成「主雇關係」。
我認為父母心定，孩子就穩定；父母心不定，就會隨環境起舞，一下增加學習項目，一下把孩子在學校或補習班當中轉來轉去，有時聽到哪個孩子又學了什麼新科目，怕自己的孩子跟不上別人，所以也趕快去報名。
但是，適應一個新環境需要時間，也需要花時間熟悉老師的教法和同學的互動，當一切都穩定下來，學習才能被腦部吸收。有時當一切還沒穩定下來的時候，又換了科目、換了老師、換了環境，這些所有更換和改變，腦都需要時間再適應、消化、吸收，然後才談得上理解與活用。
因此，就我的觀察，只有學習一兩樣課外科目的孩子，成績往往比較好，心情也踏實；相反的，學了很多課外才藝，或者不停轉換補習班，或者中途放棄的，其實無論老師、孩子、家長都身心俱疲，家長花了許多冤枉錢，孩子走了許多冤枉路。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 內幕！裘莉休夫 竟是受夠小布這2件事...
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 網紗袋行銷茉莉 議員批「聞香」變「拈香」
- 文學作家周金波座談會 兒女憶當年
- 淡水今晨出現22.5度 北部、東半部易有雨
- 懷孕賴網友 DNA鑑定她「劈腿」
- 教育躾最重要 95歲退休校長獲表揚
- 取消敬師金推優惠 老師：放假較重要
- 《中英對照讀新聞》Belgian Paralympian ’not ready’ for euthanasia 比利時帕運好手「尚未準備」安樂死
- 裘莉為追查小布這件事 竟出動私家偵探...
- 世紀佳偶爆離婚 布裘爭128億財產
- 愛犬綁在超商 飼主遭網路霸凌輕生
- 與國中女嘿咻 學長被訴
- 造勢逾時挨罰200萬 時力：沉重的負擔
- 六月產後秀辣腿 胸器升2級
- 房價高處不勝寒 北市核貸成數連3季墊底
- 金門高職教官辱罵救災官兵 國防部譴責
- 藍八縣市長訪中 林全：不能傷害國家主權
- 拆國光西站 市府不需賠錢 柯︰楊堅持是對的
- 黨職併公職 政院決定砍除
- KID靠局部特徵 認不出許維恩
- 日本遭規模6.1強震襲擊 尚未有海嘯災損
- 小林麻央病情加重 癌細胞轉移入骨
- 舒米恩阿米斯音樂節 打造都蘭小巨蛋
- 幼兒看老師 什麼都會超厲害
- 就只是愛樂 鹿港愛樂週六演出
- 黨產會追150億國民黨產 3大關鍵事證鎖定2公司
- 宜蘭百歲人瑞專刊 44名長輩分享人生
- 謝淑薇影射「暗槓補助款」 網協︰歡迎來對帳
- 西子灣擱淺漁船 剩2艘抽油
- 阿信拍桌秀手機 洗刷自戀王
- 丹東女首富 助北韓發展核武
- 全台吉祥物PK 貓裏喵訪鶴岡國中催票
- 楊謹華 若想婚一天就搞定
- 鐵路地下化 擬拆5陸橋、填8地下道
- 【孔廟文化節週六起跑】小一新生點硃砂 首度循古禮
- 公視新董事下周開工 舒米恩最怕這件事
- 幫孩子戒3C 不要急著收走東西
- 海碩盃盧彥勳出賽 今日重要賽事預告
- 帝寶名媛遭追討千萬 氣到想考法官求公道
標題：〈親子會客室〉什麼都學 什麼都不會
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email