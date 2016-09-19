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〈折翼少年〉有夢想就有力量

2016-09-19

文／王錦萍

有一句古老而智慧的話：「當所有的一切都消逝時，是什麼在內心支撐著你？」

這個少年來自再平凡不過的家庭，不料剛一跨入青春期，風雲變色，遇上他無法明白的重大變化，一連串的身心失序使他極度困惑，然後迅速演變成連自己也感到不可思議的狀況，活脫驚悚電影或犯罪小說裡才會出現的情節，竟然真實發生在自己身上，除了法律上重重程序要應對，遠離家人、被剝奪自由的恐懼這些之外，日日夜夜怎麼也想不透的，還有怎麼會變成「已經完全不認識的自己」最是折磨。

年少時期夢想是重要的議題，課堂上，老師請這些青春少年來個「盍各言爾志？」鼓勵大家就算身處重案，目前尚不知未來如何，但是對他們來說，未來還太長了呀，就勇敢說夢吧。

這個孩子真的說了，他想效法NBA的某位職籃明星，期許自己苦練之後，有朝一日登上那個全世界小男孩的夢想舞臺，和偶像並肩作戰、打球。

雖然就連在東方人的身材中他都不算高，此刻關在裡面下一秒的命運都未知，但是當這個孩子敘述夢想時，他眼睛裡閃亮著好多顆星星，一閃一閃，亮晶晶的，那就是夢想的樣子啊。

原本因為失去自由、官司纏身，身心遭逢巨大困惑的他，自從這個暫時遺忘的夢想再度從心底被喚起來之後，他好像得到了一股極大的動力，得以倚靠著這股力量，幫助自己好好的活在當下，堅強起來。

他寫了長長的信向老師介紹喜愛籃球、喜愛偶像的原因，信中鼓勵自己要怎麼從逆境下奮力站穩，並且畫了一張偶像的圖畫，而我似乎看到正在上籃的，是這個孩子他自己。

（關心青少年犯罪預防與矯治，可上http://www.616.org.tw中華民國更生少年關懷協會諮詢。）

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  • 少年畫的偶像圖畫，那就是夢想的樣子啊。（提供／王錦萍）

    少年畫的偶像圖畫，那就是夢想的樣子啊。（提供／王錦萍）

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