〈看門道評味道〉盆栽香料有備無患
文／梁瓊白
每次買蛤蜊的時候，店家都會順手送些九層塔，那是因為炒蛤蜊少了它就香氣不足，還有買茄子的時候，如果菜販主動送九層塔的多半是客家人，炒茄子必加九層塔是他們的習慣調味，其他菜販即使不主動送，跟他要也會給，這就是傳統菜場的人情味，此外結帳時順手給幾根蔥、一小塊薑或一兩支辣椒，份量雖不多，做菜也夠用了，除非遇到菜價貴的時候這些福利才會取消，單獨買這些配料雖不貴，但是買多了或給多了用不完可不好保存，尤其是九層塔。
九層塔的氣味濃烈，喜歡吃的人少了它就覺得不夠味，吃不慣的則是非常排斥，但是有些菜就非它不可，例如三杯雞、炒透抽、炒蛤蜊，加與不加的風味就是有差，客家人對九層塔特別偏好，不只蘸醬有它、炒菜有它、連煮湯都會放入一些，甚至用它煎蛋，要說九層塔是台菜的代表風味一點也不為過。
但是九層塔也是配料中最不禁放的，摘下後放上半天就開始萎掉，隔天就發黑，這種香料只能現取現用，萬一臨時要又買不到還真麻煩，不過它卻是非常容易種植的香料，只需將摘除的梗或葉心上的種子插到土裡，天天澆水，很快就長芽了，而且越長越茂盛，什麼時候要用，摘它就是，完全不占空間。
至於其他配料的保存法各有不同，例如香菜未使用前先別洗、保持乾燥，用濕紙巾包比放塑膠袋好；蒜頭放在通風的地方即可，但是到了春天容易發芽，保存的方式一是切碎後裝在容器內，然後淋上一層油，阻絕空氣接觸，萬一已經抽芽了，不妨以盆栽方式種進土裡，長出的蒜苗還是可以食用；薑也是，夏天老薑容易爛，不如種入花盆保存，長出來變嫩薑；至於用量比較大的蔥，除了保持乾燥，冷藏前千萬別洗水，更不可切除帶鬚的蔥頭，否則切口會往外抽芽，很快就發黃，若是切過的或用剩的，不妨切成蔥花，放入鋪有紙巾的容器內冷藏、保持乾燥，然後盡快用掉。
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