〈親子會客室〉你怎麼對孩子 孩子就怎麼對你

2016-09-13

文／李承毅

昨天的咖啡店不若以往寧靜。朋友和我坐下之後不久，右後方來了一對母女，女兒攙扶著拄著拐杖的媽媽，還幫媽媽拉了座椅，一副母慈女孝的樣子。

但一坐穩之後，霎時風雲變色，剛剛和樂的畫面彷彿海市蜃樓般煙消雲散。女兒不斷對媽媽說：「我這麼辛苦賺錢，每個月花三萬多塊讓妳去安養院，如果沒有我，妳早就露宿街頭了！」「我小的時候妳怎麼對我？我現在這樣，已經算對妳很好了啦！」「會不會算一百減七等於多少？是不是不會？」所有的對話都圍繞著這些主題在打轉，女兒對於媽媽從小的對待，也充滿著怨懟。

之後，來了3個媽媽帶著4個約莫國小的孩子。3個媽媽分別教訓他們的孩子，「30乘以10都不知道多少？在數字後面加零啊、加零啊！」「我花錢讓你來咖啡廳寫功課，已經對你很好了！」只見孩子默默著承受著高分貝，不發一語。後來，其中有位媽媽和她的小女兒在討論有趣的事，邊討論邊笑，所以兒子想要參與，頻頻問他們在討論什麼，突然媽媽吼了他一句：「你走開！你功課寫完了嗎？」這一聲不僅嚇到了其他桌的客人，也讓在我右後方，教訓媽媽的那一桌，暫時噤聲。

比起媽媽受到的待遇，我更在乎孩子的處境。在華人的傳統價值觀裡，天下無不是的父母，孩子不應該沒有禮貌地對待父母，但難道孩子就理應忍受父母不尊重的言語以及精神上的折磨嗎？孩子出生的時候，心靈如白紙般純淨、柔軟，他們什麼都向父母學習，父母長年用負面的態度、暴力的言語對待他們時，他們只能別無選擇地照單全收。

當他們年紀漸長，這些就會銘刻在他們的生命裡，成為他們對待他人或是對待父母的方式。