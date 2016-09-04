〈親子會客室〉接送孩子 別來去匆匆

2016-09-04

文／劉璟華

我在幼兒園工作時，每天早上就會看到睡眼惺忪的孩子被家長放在教室門口哭哭啼啼，而家長就匆匆忙忙趕去上班了，這時候我總是一陣陣心酸。

到下午放學時，值班室裡那幾個最後被接走的孩子，眼裡寫滿了無奈與憂傷，縮在角落的椅子裡。特別是冬天的傍晚，天黑得早，孩子眼中的驚恐和不安更是讓我不忍心看。

我是母親，也是一個上班族，面對這樣接送孩子的父母，我真的很想說，只要父母用點心思在孩子身上，很多困難是可以迎刃而解的。首先不管家長是匆匆忙忙送孩子上學，還是很晚接孩子放學，都要讓孩子心理有準備，畢竟孩子越小，心靈越敏感、脆弱，如果大人提前跟孩子說明第二天的情況，為特殊狀況做好相應的防範措施，例如在孩子背包裡準備喜歡的糖果食物或是熟悉的玩具，以減輕在幼兒園的憂慮，這樣孩子就能更好的過渡了。

有些孩子因為父母繁忙，平時都是祖輩接送的，但對孩子來說，父母才是陪伴孩子成長最重要的角色，不管怎樣，父母每週至少一定要接送孩子一次。也許你會說就憑這一次，這麼微不足道，有用嗎？但是孩子會感受到爸爸媽媽的關心和疼愛，這一次就特別彌足珍貴了。

其實家長不管怎樣繁忙，一定要避免總是最後一個接走孩子。因為偶爾的一兩次不會對孩子產生影響，但如果總是如此，孩子就會感覺到被遺棄，由此帶來的孤獨感和無助感會影響孩子的一生。

很多家長在接送孩子的路上都是行色匆匆，不苟言笑，其實家長要主動和孩子說話，與孩子聊一聊幼稚園一天的生活、講一講今天發生了哪些事情、談一談他的好朋友，甚至給孩子10分鐘在幼稚園玩一玩他喜歡的遊戲設施……這些都能加深孩子對幼兒園的感情，讓孩子在笑聲中結束一天。

為了孩子的幸福快樂，讓我們做一個體貼的父母吧！