〈徵文大拼盤〉認真做家事的男人 最帥
很多人抱怨家裡的男人不會做家事，看了今天的來稿，可真是要羨慕了，更是要為他們拍拍手……
〈叫他第一名1〉白色物品 豈容汙漬玷汙
文／Sofi（台北市）
和老公透過工作認識，記得首次到他所屬的部門洽公，他井然有序的工作檯便讓我留下深刻印象。日後無論工作如何忙碌，前晚熬夜趕圖到多晚，他總能保持整齊清爽的形象，鮮有工程師犧牲睡眠後慣有的邋遢模樣。
我是喜歡整潔秩序的處女座，婚前已察覺老公也有潔癖，婚後體察出他的龜毛遠勝於我。我倆平日都有喝咖啡的習慣，老公雖不直說，我心裡明白他認為我沒把杯具洗乾淨，因為常瞥見他默默站在水槽前，將我洗好的咖啡杯再重新洗過一遍，而且是用他另行購買的專業刷具。
有次終於忍不住，問他洗杯子何需如此仔細，他坦承無法忍受杯具有丁點咖啡漬，就像白色的圖面上除了繪製的線條，應保持完全潔淨的道理一樣。然後我發現不只咖啡杯，老公對馬桶、浴室磁磚、襯衫……這類白色物品上的髒污特別介意，總試圖消除附著其上的汙漬，力求讓白色以原貌示人。為了不讓老公太忙碌，我也只好盡量少買白色的家用品。
〈叫他第一名2〉洗衣達人 非他莫屬
文／樂活媽（桃園市）
洗衣達人 非他莫屬
文／樂活媽（桃園市）
自從我發現洗衣是老公的強項，就十分放心地把這件事交給他了。
衣服好比身體的防護罩，但含化學成分的清潔劑會傷害皮膚，因此老公在挑選洗衣精時會仔細研究成分，選擇天然溫和不刺激皮膚的品牌，即使價格比一般的商品貴上一倍，他仍堅持要給家人用最好的。
衣領、袖口這些容易髒的部分，他總是拿起刷子仔細刷洗，髒汙無所遁形，就讀幼稚園大班的兒子，總是把衣服弄得髒兮兮，經過老公的巧手，每件衣服都像新的一樣。我能隨心所欲幫兒子添購好看的白色衣服，都要歸功於老公打破「白色魔咒」。
對於曬衣這件事，老公也有他一套近乎龜毛的標準，顏色、大小相近的衣物要排列在一起，每一件都要很平整地掛上曬衣架，不允許反摺或產生皺摺的情況產生。
常聽好友抱怨她們的老公衣服、襪子亂丟，偶爾請老公幫忙洗衣服，卻發生衣服染色、起毛球、沒洗乾淨的悲劇，我不禁暗自慶幸，有個洗衣達人的老公真是莫大的福氣！
〈叫他第一名3〉資源回收超仔細 大家多學學
文／竹之秀（台北市）
來自鄉下的老公，時常吹牛什麼家事都會做，沒想到結婚之後，什麼家事都做不好。
荷包蛋變成炒蛋、煮飯變成粥、削水果切到手指頭、擦地板撞到桌角、衣服晾得歪七扭八，還好擦拭浴室、整理回收物及垃圾，這兩件家事，我老公幾乎做到無懈可擊地步，不禁讓我豎起大拇指稱讚。
老公每天固定最後一棒洗澡，接著將浴室上上下下、四面牆壁、馬桶、鏡子、洗臉槽、門框，看得到的地方，連一滴小水珠都不放過，擦得光滑明亮，雖然是超過20年的房子，浴室卻仍新穎如初。
更令人拍手叫好的是，老公垃圾分類非常徹底，連包裝盒上的塑膠，玻璃罐的鐵蓋子、寶特瓶蓋子、吸管，都分得一清二楚。老公在門旁角落，放了三、四個小箱子，每天晚飯後，他就蹲在地上，逐一檢視分類，相當地用心。
不知道是不放心或自己喜歡做，這兩項家事成為老公專有，不折不扣成為我們家的環保老尖兵。如果大家都能做好垃圾分類及資源回收，我們的社會一定會更環保、更美好。
〈叫他第一名4〉煮飯高手 鍋鍋黃金比例
文／米奈（高雄市）
我的老爸住在女生宿舍裡，照理說他可以當個茶來伸手、飯來張口的老大爺，但他對家事的細心與龜毛程度若說是第二，沒人敢說是第一。
其中以「煮飯」最令大家嘖嘖稱奇。家裡吃了很多年糙米飯，但近幾年老爸嫌它不夠營養，小米、小麥、紫米、薑黃粉、芝麻粉等兩種以上的輪流添加，這要比單純將白米或糙米煮得漂亮更困難，不同成分所需水量不同，如何拿捏適當才能煮出好吃的飯是門大學問。
有時又突發奇想加入地瓜，絕不是隨便切塊丟入。聽說享受日光後的地瓜更香甜鬆軟，老爸先將地瓜做個幾天日光浴，隨時注意陽光強度變化，再來細心地洗淨、削皮，一一切成適口大小，放入已洗好的綜合穀飯內準備一起烹煮，這時水量的控制又增加地瓜這個變數，但老爸總能如變魔術般煮出完美地瓜穀飯。
原來老爸是以數學概念計算不同穀類組合的所需水量，每回熱騰騰營養穀飯一上桌，老爸馬上檢討今日是否為黃金比例，大家總是讚不絕口！這就是老爸的拿手飯，沒人比他煮得更好吃！
〈叫他第一名5〉海鮮料理工夫 自歎弗如
文／藍海（基隆市）
老爺總是看不慣我煎的魚或是煮的魚，對我的魚料理評價總沒有及格過，於是假日的晚餐就改為老爺來做，我樂得在旁搧風納涼。
經過比我還多一倍時間的準備與烹調，看到餐桌上那盤煎得完整漂亮的馬頭魚，就忍不住豎起大姆指對老爺說讚，連我這個家庭主婦都自歎不如，馬頭魚是所有家庭主婦都認為是很難駕馭的料理，火候不夠及太過都會讓魚身翻面時碎爛或是肉骨分離，老爺竟然做得比我好。
老爺休假時就愛下廚，尤其是海鮮食材的採買及料理都非常上手，蝦蟹類新鮮與否，他都可以輕易判別，不像我常常因辨識不清，花了許多寃枉錢。不僅海鮮料理道地，連我最不擅長的刀工，他都可以慢條斯理地把茭白筍及各式瓜類蔬菜切到像麵線般的細緻。
一向對於海鮮料理及切工有所堅持的老爺，實在看不慣我的大手大腳，所以假日時就會接手晚餐的料理，讓家人都很有口福。誰說廚房不能容下兩個人，我可是很願意有人來幫我啊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 賈靜雯爭女得利 林若亞變身後母
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 前女友們這樣說...
- 防歹徒入校園 新北市啟動護童專案
- 親友團讚聲 宗秉毅好害羞
- 徘徊前女友家還打警 健身教練判拘
- 草莓苗價飆高 大湖「警」急防竊
- 40歲舒淇簡單嫁馮德倫 毫無反顧 糾纏一輩子
- 凌晨遇煞 遭攔車砍人3受傷
- 中職》一球之差讓獅延續紀錄 網友酸「主審2分打點」
- 杭州歐習會 提台灣議題
- 杭州歐習會 習：堅定維護南海主權
- 美女師外遇 老公挺她告名醫
- 《港立法會今投票》中企「指示」員工 票投親北京候選人
- 《小野馬來囉》泫雅摘墨鏡「照」顧粉絲 怕腫喝水裹腹
- 僵了6局苦勝中國 今抗日全力留冠
- 看問題》民意挺改革 政府不能走回頭路
- 女師畸戀名醫生子 反告元配求償百萬
- 碧砂淨港奇景 珊瑚長在酒瓶上
- 十字繡紋門牌 西拉雅部落重現手藝
- 歐巴馬面告習近平：中應遵守南海仲裁
- 中興高等研究園區 土地使用率達47％
- 美網女單 拉德旺絲卡5度闖進16強
- 自由廣場》台灣不能台只能彎 奇怪耶
- 體育發展推手 南市府表揚
- 中秋連假 高墾線公路客運加班
- 徐總日又炸裂 益全期許年年轟
- 政府年花2600億 勞團：需花這麼多錢吸引軍公教?
- 3個紀錄 王柏融一轟滿足
- 女棒世界盃 台灣女力開紅盤
- 竹南》皮卡丘排排站 瓦楞紙巧手捲成
- 自由廣場》南來北往 城鄉差距
- 平鎮量販店開幕 中豐路塞爆
- 美網女單 小威輕取對手晉16強
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 New method to speed up diagnosis of tuberculosis
- 粗工躲學校廁所 持刀猥褻女老師
- 送毒途中車拋錨 藥頭修車落網
- Popu Lady嗨合體 強尬日韓美萌女團
- 黃金剩女林志玲加油！網友湊對言承旭
- 夜市德州撲克賭場 女荷官嬌滴D
- 國安局擬花2500萬 買全防彈總統座車
標題：〈徵文大拼盤〉認真做家事的男人 最帥
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email