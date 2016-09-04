〈徵文大拼盤〉認真做家事的男人 最帥

2016-09-04

很多人抱怨家裡的男人不會做家事，看了今天的來稿，可真是要羨慕了，更是要為他們拍拍手……

〈叫他第一名1〉白色物品 豈容汙漬玷汙

文／Sofi（台北市）

和老公透過工作認識，記得首次到他所屬的部門洽公，他井然有序的工作檯便讓我留下深刻印象。日後無論工作如何忙碌，前晚熬夜趕圖到多晚，他總能保持整齊清爽的形象，鮮有工程師犧牲睡眠後慣有的邋遢模樣。

我是喜歡整潔秩序的處女座，婚前已察覺老公也有潔癖，婚後體察出他的龜毛遠勝於我。我倆平日都有喝咖啡的習慣，老公雖不直說，我心裡明白他認為我沒把杯具洗乾淨，因為常瞥見他默默站在水槽前，將我洗好的咖啡杯再重新洗過一遍，而且是用他另行購買的專業刷具。

有次終於忍不住，問他洗杯子何需如此仔細，他坦承無法忍受杯具有丁點咖啡漬，就像白色的圖面上除了繪製的線條，應保持完全潔淨的道理一樣。然後我發現不只咖啡杯，老公對馬桶、浴室磁磚、襯衫……這類白色物品上的髒污特別介意，總試圖消除附著其上的汙漬，力求讓白色以原貌示人。為了不讓老公太忙碌，我也只好盡量少買白色的家用品。

〈叫他第一名2〉洗衣達人 非他莫屬

文／樂活媽（桃園市）

洗衣達人 非他莫屬

文／樂活媽（桃園市）

自從我發現洗衣是老公的強項，就十分放心地把這件事交給他了。

衣服好比身體的防護罩，但含化學成分的清潔劑會傷害皮膚，因此老公在挑選洗衣精時會仔細研究成分，選擇天然溫和不刺激皮膚的品牌，即使價格比一般的商品貴上一倍，他仍堅持要給家人用最好的。

衣領、袖口這些容易髒的部分，他總是拿起刷子仔細刷洗，髒汙無所遁形，就讀幼稚園大班的兒子，總是把衣服弄得髒兮兮，經過老公的巧手，每件衣服都像新的一樣。我能隨心所欲幫兒子添購好看的白色衣服，都要歸功於老公打破「白色魔咒」。

對於曬衣這件事，老公也有他一套近乎龜毛的標準，顏色、大小相近的衣物要排列在一起，每一件都要很平整地掛上曬衣架，不允許反摺或產生皺摺的情況產生。

常聽好友抱怨她們的老公衣服、襪子亂丟，偶爾請老公幫忙洗衣服，卻發生衣服染色、起毛球、沒洗乾淨的悲劇，我不禁暗自慶幸，有個洗衣達人的老公真是莫大的福氣！

〈叫他第一名3〉資源回收超仔細 大家多學學

文／竹之秀（台北市）

來自鄉下的老公，時常吹牛什麼家事都會做，沒想到結婚之後，什麼家事都做不好。

荷包蛋變成炒蛋、煮飯變成粥、削水果切到手指頭、擦地板撞到桌角、衣服晾得歪七扭八，還好擦拭浴室、整理回收物及垃圾，這兩件家事，我老公幾乎做到無懈可擊地步，不禁讓我豎起大拇指稱讚。

老公每天固定最後一棒洗澡，接著將浴室上上下下、四面牆壁、馬桶、鏡子、洗臉槽、門框，看得到的地方，連一滴小水珠都不放過，擦得光滑明亮，雖然是超過20年的房子，浴室卻仍新穎如初。

更令人拍手叫好的是，老公垃圾分類非常徹底，連包裝盒上的塑膠，玻璃罐的鐵蓋子、寶特瓶蓋子、吸管，都分得一清二楚。老公在門旁角落，放了三、四個小箱子，每天晚飯後，他就蹲在地上，逐一檢視分類，相當地用心。

不知道是不放心或自己喜歡做，這兩項家事成為老公專有，不折不扣成為我們家的環保老尖兵。如果大家都能做好垃圾分類及資源回收，我們的社會一定會更環保、更美好。

〈叫他第一名4〉煮飯高手 鍋鍋黃金比例

文／米奈（高雄市）

我的老爸住在女生宿舍裡，照理說他可以當個茶來伸手、飯來張口的老大爺，但他對家事的細心與龜毛程度若說是第二，沒人敢說是第一。

其中以「煮飯」最令大家嘖嘖稱奇。家裡吃了很多年糙米飯，但近幾年老爸嫌它不夠營養，小米、小麥、紫米、薑黃粉、芝麻粉等兩種以上的輪流添加，這要比單純將白米或糙米煮得漂亮更困難，不同成分所需水量不同，如何拿捏適當才能煮出好吃的飯是門大學問。

有時又突發奇想加入地瓜，絕不是隨便切塊丟入。聽說享受日光後的地瓜更香甜鬆軟，老爸先將地瓜做個幾天日光浴，隨時注意陽光強度變化，再來細心地洗淨、削皮，一一切成適口大小，放入已洗好的綜合穀飯內準備一起烹煮，這時水量的控制又增加地瓜這個變數，但老爸總能如變魔術般煮出完美地瓜穀飯。

原來老爸是以數學概念計算不同穀類組合的所需水量，每回熱騰騰營養穀飯一上桌，老爸馬上檢討今日是否為黃金比例，大家總是讚不絕口！這就是老爸的拿手飯，沒人比他煮得更好吃！

〈叫他第一名5〉海鮮料理工夫 自歎弗如

文／藍海（基隆市）

老爺總是看不慣我煎的魚或是煮的魚，對我的魚料理評價總沒有及格過，於是假日的晚餐就改為老爺來做，我樂得在旁搧風納涼。

經過比我還多一倍時間的準備與烹調，看到餐桌上那盤煎得完整漂亮的馬頭魚，就忍不住豎起大姆指對老爺說讚，連我這個家庭主婦都自歎不如，馬頭魚是所有家庭主婦都認為是很難駕馭的料理，火候不夠及太過都會讓魚身翻面時碎爛或是肉骨分離，老爺竟然做得比我好。

老爺休假時就愛下廚，尤其是海鮮食材的採買及料理都非常上手，蝦蟹類新鮮與否，他都可以輕易判別，不像我常常因辨識不清，花了許多寃枉錢。不僅海鮮料理道地，連我最不擅長的刀工，他都可以慢條斯理地把茭白筍及各式瓜類蔬菜切到像麵線般的細緻。

一向對於海鮮料理及切工有所堅持的老爺，實在看不慣我的大手大腳，所以假日時就會接手晚餐的料理，讓家人都很有口福。誰說廚房不能容下兩個人，我可是很願意有人來幫我啊。