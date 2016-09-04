〈看門道評味道〉豬頭骨肉 內行人才懂吃
文／梁瓊白
《金瓶梅》裡有一段描寫西門慶的小妾李瓶兒擅長燒豬頭肉，只一根柴火就能燒得酥爛，很得眾人的讚賞。其實豬頭肉這種食材一般人家很少買來烹調，除了體積大，家裡的鍋具不方便之外，這個部位通常都讓麵攤早早訂走了，一般人買不到。
有一次開車經過三義，因為對環境不熟，吃飯時間大家就隨便進入當地一家招牌上寫著老字號的麵館，菜單上有一道骨頭肉麵是我沒吃過也沒見過的，很好奇，於是點來吃吃看，雖然只是水煮肉，而且全是瘦肉，竟然不硬不柴，非常好吃，請教店家部位，得到的答案竟然是豬頭骨的肉。
我不知道李瓶兒燒的豬頭肉跟店家用的是否相同，因為豬頭肉分內外兩層，表層是臉頰肉，雲南菜中有名的大薄片，用的正是這片煮熟放涼後切的臉頰肉，澆上酸甜麻辣的醬汁，非常受歡迎，口感比較脆，當然也可以用來紅燒，而裡層依附在頭骨上的則是瘦肉，也就是我吃到的所謂骨頭肉，只是店家說若寫豬頭骨肉怕一般人不能接受，所以當地都稱為骨頭肉。
除了在三義吃過之外，不曾在其他地方再吃過或見過這個部位的肉，所以一直念念不忘，不久前跟一位苗栗的朋友提及，她說她有管道可以買到豬頭骨，而且她也會做，只是剔除臉頰肉後的豬頭骨不只是體積龐大，兩顆豬眼睛還掛在上面，我看她用手機傳給我的照片，太恐怖了，根本不敢在家煮，就託她乾脆煮熟再給我；其實這道肉食不需要太多技巧，川燙過後煮40分鐘即可，然後趁熱把肉剝下來，否則冷了會緊貼在骨頭上不好剝，吃的時候蘸蒜末、辣椒、醬油、醋混合的蘸料，非常簡單、非常台味，非常好吃。
我問過附近菜場熟識的肉攤，她說只要預定還是可以買到，擔心體積大可以劈成4大塊，但不能再小了，免得肉塊太碎，豬眼睛不妨請他們先取掉，這樣煮起來比較方便，還能剩出一鍋還滿濃郁的高湯，想不想嘗嘗看？真的非常好吃，要不要試試？
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