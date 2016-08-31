〈親子會客室〉集點獎勵 改造大成功

2016-08-31

文／日日

我家的大兒子脾氣變化多端，前一秒開心，後一秒忽然就「暴衝」，不是動手打弟弟，就是大叫發脾氣，這使我們很困擾，怎麼處罰都不見其效。

直到有天，突發奇想利用家中牆上掛的月曆，買了多彩圈圈貼紙，然後告訴他如果今日表現良好，暴衝行為減少，當日晚間睡前，便可得到5顆圈圈貼紙，若得到一次讚美，則告訴他讚美的原因，然後再往上增加一顆圈圈，並讓他親手將圈圈貼紙貼在月曆上。每月集滿一百顆以上的圈圈，即可兌換一份神秘小禮物。這個集點活動並沒有所謂扣點數的懲罰方式。

沒想到，從這天開始，哥哥的「暴衝」行為開始減少，甚至開始主動幫忙照顧弟弟。原以為集點活動結束後，他的行為就會又回歸到原點，但事實卻非如此。

這天，神祕小禮物已準備好，兒子卻告訴我他不想要禮物。我對他的回應感到好奇，他告訴我當圈圈愈多的時候，他就愈開心，因為他就能知道他做的是對的。沒想到，這個突發奇想的活動，竟然改變了兒子的行為，也改變了我教育孩子的想法及方式。

現在，兒子長大了，集點活動也沒了，但他仍舊維持在集點活動時的積極、主動，這真的是我一開始沒想預想到的結果。