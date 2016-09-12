〈親子會客室〉怎麼安慰才到位

2016-09-12

文／王靖媛

小光放學一回到家告訴媽媽說，今天在學校跟同學吵架還動手打人，結果被老師處罰。媽媽回答小光說：「是不是你先動手的？就跟你說過不要再跟同學吵架，你為什麼就是不聽話？」小光委屈說著：「不是我先動手的，是小胖先罵我、我才推他的啊。」媽媽又說：「你為什麼不看看你哥哥，把書讀好、乖乖聽話、從來都不鬧事，你為什麼就是講不聽，你到底是哪裡有問題，聽不懂人話嗎？」小光急忙為自己解釋：「是他先不對的，又不是我的錯。」

其實，小光只想告訴媽媽今天在學校所受的委屈，希望能夠獲得媽媽的抱抱、安慰，而不是如此的理性來看待事件的過程，也許真的錯在自己，然而小光是一個孩子，在學校一整天忍受了許多的情緒，也許有委屈、有被誤解的感受、有擔心被媽媽責備的焦慮感、有被老師處罰時所帶來的羞愧感。

因此，小光帶著這麼多、複雜糾結的情緒在心裡，已經憋了一整天，回到家只想要找個可以討愛的人來安撫自己，卻被媽媽潑了冷水，這讓小光感到很挫折，甚至會懷疑媽媽真的愛我嗎？久而久之，小光變得什麼都不想說了，因為說了也沒人會相信自己。

身為父母聽到孩子告訴你在學校發生被處罰的事情，當下的反應多半是不舒服、不開心的，身體會有些反應，可能開始緊繃、心跳加速，忍不住想要罵人。但是，看見孩子哭紅了雙眼，又覺得很心疼。

究竟，父母要如何安慰自己的孩子呢？

〈安慰禁區〉三大地雷 千萬別踩

其實，當我們在安慰別人的時候，多少會給予一些同理心，一旦遇上愈親密的家人時，愈是容易忽略這個部分，容易以責備、教導的方式來安慰對方，卻常常弄得彼此都不愉快，不但沒有安慰到，反而還吵了一架。

整理出要安慰別人時，容易踩到的三大地雷：

1.「不要想太多」：說這句話很簡單，但是孩子就是想很多、擔心被罵，才會走不出煩悶的心情，若是要孩子不要想太多，彷彿就是要孩子不要再說了，這樣的說法會讓人感受到，「不管我怎麼說，你都不想聽」，就壞了一開始安慰的美意。

2.「這還好吧？沒什麼大不了吧」：有時候大人會用自己的經驗來告訴孩子，跟同學吵架又沒什麼大不了，有什麼好哭的；或者孩子比賽輸了，就跟孩子說「這有什麼什麼了不起，再比就好啦！」有時候大人眼中的小事，對孩子來說就是天大的、最重要的大事，因為他們就是孩子，千萬別以大人的眼光來理解孩子的感受，若能和孩子站在同一條水平線上，要同理到位就不難。

3.「誰叫你自己不小心、我不是早就告訴過你了嗎」：這句話容易發生在老師和父母對孩子說的，常見的如孩子感冒了，媽媽就會說：「叫你多穿件外套，誰叫你不聽，現在感冒了才要看醫生。」或者，孩子在學校樓梯跌倒受傷了，老師可能會說：「我不是早就提醒過你，誰叫你自己不小心。」這樣的說法雖是出自於好意的提醒，當下孩子的感受是被潑了一盆冷水，如同在傷口上撒鹽。

〈爸媽看過來〉先同理 才能同心

以小光為例，其實最需要的是獲得重要他人的同理。

同理是一種被理解，對於他人的感覺和想法在下意識所產生的情緒反應，例如：看到別人受傷，便會出現憐憫之心，出自於真心的安慰是很自然的，至於如何說出恰好的安慰，真的就是要避免倚老賣老、含有提醒、警告意味或者是敷衍的態度，不但沒有達到安慰他人的效果，反而適得其反地壞了關係，那真是得不償失。

若要安慰他人，只要記住一個最重要的概念，就是嘗試站在對方的角度、立場，將自己換成是對方時，自己會有什麼樣的感覺和想法，那這個就是同理。一旦可以同理他人的感受時，要說出溫柔安慰他人的話語，就不是一件難事了，若是真的什麼安慰的話都說不出來，陪伴、拍拍對方的肩膀，若是父母可以抱抱你的孩子，用肢體語言來表達，有時候也勝過千言萬語，只要出自於真心的態度，那就是最好的安慰劑了。

（作者為諮商心理師）