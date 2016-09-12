〈折翼少年〉每走一步 都是加分
2016-09-12
文／王錦萍
幫較重刑的孩子上人文教育、生命教育、多媒體藝術，每隔一段時間孩子們離開，總希望給他們帶走些什麼：知識、信任、一點支持力量，或者對這世界還有一點點相信，對自己的存在還抱一絲絲希望。
陸續聽說翻轉人生的真實故事，有些人甚至考上國立大學，真是極大鼓舞，證明每次社會事件一片咒罵咒死聲之下，確實存在著空間值得去努力。
眼前幾個少年失學已久，看得出來改變很多，捲入重案使他們飽受驚嚇，畢竟都還是孩子。我們開始嘗試教英文，發現有人底子還不錯，只是需要時間喚回讀書的感覺；有的少年則需要更多時間從頭來過，高壯或刺青都是外表而已，他們現在用「好想學」的那種求知若渴看著大人。
那天，帶著募集來的英文字典蹲在一位面無表情的孩子面前，請他看著我的嘴巴學發音，他勉強才能從A數到Z，教會他怎麼查字典，幾分鐘把第一個單字查出來之後，帶著他把底下的意思念一遍：「不會的照念，不用緊張，本來就不會呀，又沒關係，就是先跟字典交個朋友嘛。」
「老師我念完了。」「那就再查一個字。」我說。
沒多久，「老師我查到了。」再過一下子，「老師這個字的意思我也念完了。」他看著我，應該說是盯著我，期待下一個字，臉上仍然沒有太多表情，但是一直埋頭查字典，就這樣，利用一點點時間查了好幾個字。
這孩子前不久因為連續自殘讓人擔心，自殘的原因是他不懂命運為何如此捉弄，為何會捲入重案？而此刻他從26個字母數不齊到會查字典了。
他們過去的生命如果是負數，現在每走一步都是加分。
（關心青少年犯罪預防與矯治，可上http://www.616.org.tw中華民國更生少年關懷協會諮詢。）
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