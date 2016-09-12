〈異同OPEN講〉同志也能恩愛 何苦拆散

2016-09-12

文／蔣明白

曾經紅極一時的兩性作家兼電視節目主持人苦苓，卻因為外遇、離婚的負面新聞，而黯然離開演藝圈，選擇了前往偏鄉，當一名森林導覽員。

時隔多年，苦苓以再婚的身分，又重新出現在螢光幕前，而就在八月底的一次電視專訪中，他針對目前極為普遍的外遇現象提出了他的看法，苦苓說：「外遇是因為婚姻原本就已經有了問題，而夫妻之間感情生變也有三種徵兆，一是不談心了，二是不約會了，三是不親熱了。」

雖然我不確定夫妻間在有外遇之前，是否就一定會有這三種徵兆，但更讓我好奇的卻是，所謂的同性戀者，指的就是他們根本不想和異性談心、約會或親熱，因此，就算當事人被迫選擇假結婚，他們又怎麼可能讓假面的婚姻美滿呢？

或者我更清楚地表明，如果我和我的同性戀人，不但在生活、工作、興趣方面，都有許多可以共通的談心話題，而且我們還可以藉由一起打球、上健身房、和其他男性友人到熱炒店喝酒，而得到更多約會時機，甚至，我們也完全不會拒絕對方的愛愛需求，那麼，我們不正是一對模範的恩愛夫妻樣本，為什麼卻要被剝奪結婚的權利呢？

當然，社會大眾的反應一定是：因為同性結婚是一件違反自然、不正常的事；那麼請問：越來越多已婚者的外遇或一夜情，就可以視為是非常自然且極為正常的事嗎？

更讓同志氣憤的還有，面對層出不窮的虐童、棄養、非婚生子、家暴、父母餵食子女毒品，乃至單親家庭、隔代教養等社會問題，「護家盟」這類團體不是應該給予更多的關注和服務嗎？不然，就直接更名為「護異性戀盟」，或許還更貼切些。

（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）