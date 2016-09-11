〈徵文大拼盤〉想玩電玩 也沒那麼難

2016-09-11

孩子想玩電玩，家長未必要視為洪水猛獸，其實適當開放，對親子關係也會有所改善……

〈有條件開放〉獎勵制度 阻力變動力

文／魯可（桃園市）

向來孩童沉溺電玩遊戲就是父母最擔心的教養問題，令人煩惱的是這問題始終無法找到圓滿解決方法，近日來全台瘋狂的「寶可夢」就可以體會到問題嚴重性。

每年班親會最常遇到家長求救的絕對是如何解決學生沉溺電玩，說來輕鬆，回家後依舊無法解脫這個煉獄，尤其嚴格禁止下，只有加深親子衝突；直到一次家長經驗分享，才讓問題出現轉機。

如果將孩子電玩時間轉換成各項表現的激勵品（代幣制度），也就是讓孩子在「假日」用賺取點數時間來玩電動，因此當週表現好就會有多一些電玩時間，也因為平日限縮加上電玩需求帶動好表現，此方法可以說是一舉兩得。

自從那次分享後，許多家長包括我自己都開始實施這項獎勵制度，事後都收到極佳的效果，不僅孩子有效控制電玩時間，日常表現也大幅進步，有些孩童甚至成績突飛猛進。所以說不要將電玩視為毒蛇猛獸，在正向激勵制度下，電玩反而會幫助孩子成長。

〈另類學習〉玩電玩背英文 也算有收穫

文／謝金燕（嘉義縣）

兒子是個不太專心的小孩，每個禮拜要背的英文單字更像火星文一樣讓他頭疼。上了高年級以後，又迷上馬力歐電玩，於是我將計就計，施展恩威並濟手腕。

若他想看馬力歐電玩，一律要看英語的，只要他在電腦上一輸入MARIO，就會出現一大串電玩影片，全部都英語原聲。若技癢，想對打的話，跟外國小孩玩，久而久之，就習慣外國人自然的腔調。

我表明立場，原則上不准他打電玩，若玩原文的遊戲，我勉強可以接受，於是，他跑到書店找書，帶回幾本原文電腦玩家的書。

雜誌裡有許多電腦遊戲，我決定讓他在自由的時間時可以打電動，但前提是只能玩原文的遊戲，且電腦要搬到客廳。遊戲裡的劇情和畫面實在太引人入勝，他為了破關，不斷查字典，相同的字看過數次之後竟然完全背熟，背不住的，也熟悉了意思。

現在孩子的學習環境不比以前，有些風氣做家長的擋也擋不住，那就順勢推舟，若「以打電玩的熱情達到學英文的目的」，那也算不壞的結果。

〈從沒禁止〉規定講好 在家快樂通關

文／黑皮金妮（新北市）

在我的帶領下，在電腦流行之前，我家兩兄弟在學齡前就已經是電玩的愛好者。晚餐後是親子培養感情的好時機，不管是進行考驗腦力的俄羅斯方塊，或者是訓練反應及技巧的所羅門王寶蔵，都能盡興玩樂。

電腦開始流行時，大兒子已經讀小學，可我依舊不禁止他玩電玩，只規定功課得先寫完、每30分鐘休息一回、晚上7:30分之後不能玩。小兒子入學後，比照辦理。只要寫完功課，就能一人一台，開始自己鍾愛的闖關遊戲。

會這麼放心的原因是，電腦就放在客廳，螢幕對著正在看電視的我及老公，小朋友在玩什麼遊戲？是不是我所允許的種類？隨時瞄一眼，即可掌握全部狀況。

我的孩子都不愛上網咖，因為家裡的設備比網咖好，而且還有吃有喝，既不必煩惱錢從哪裡來，也不必忍受網咖裡嗆人又危害健康的二手煙。

至今我依舊認為適度開放電玩，給孩子放鬆及發洩情緒的管道，有利親子相處。而且事實是兒子不曾因為我開放電玩，而對功課掉以輕心。

〈彼此尊重〉感性與理性 兩方要兼顧

文／茱蒂（台北市）

這件事可以分理性與感性兩方面來說。大學時一位老師曾說過「在孩子學會閱讀前，不要讓他看電視」這樣的言論，理由是幼童的早期視覺仰賴顏色的刺激，如果讓孩童早早地受到聲光效果的洗禮（例如電視節目或手機影片），那麼孩子將來對文字這種非聲光效果之產物的接受度就會大幅降低。

如果延後孩子接觸3C產品的年齡，對孩子的未來發展總是較好的，這是理性方面的想法。

於感性方面，我認為家長不妨試想一下自己的童年時期，是否有那麼幾件想要的東西、想做的事被家人單方面的否決，心中總懷著小小的遺憾呢？

家長其實可以用以己度人之心對待孩子，可與孩子「約法三章」，比如做完功課後才能玩、段考前一週減少玩的時間、一次玩多久，當然還有禁玩的規定，白紙黑字寫清楚，像這樣訂下親子雙方都能接受的「約定」，家長可以輕鬆，孩子也會感覺意見受到重視。

〈大人也愛啊〉親子同樂 也算美事

文／嬉妮（桃園市）

關於孩子玩電玩這件事，在我家裡實在是禁止不了的事情，因為我家就有個大玩童，也就是我的另一半，他可是個電玩迷、電玩精，有時玩電玩玩得太晚，導致作息不正常，常常成為我們夫妻之間爭執的話題。

幸好，另一半雖然自己愛玩，但對於孩子玩電玩的時間和內容上也願意配合限制。與其一味的禁止，對於孩子玩電玩的事情，我選擇彈性給予自由與配合獎勵制度，因為畢竟使用電腦或科技產品是流行的趨勢，孩子從電玩中學習如何操作電腦、手機；從電玩的遊戲內容中，學會一些知識或思考策略、組織；從玩電玩的親子互動中，增加聊天的話題的趣味性，這些都是很好的益處。

平時，跟孩子約定好的學業表現，可以換取假日的一些時間，自由地去玩線上遊戲，孩子也樂於在課業上下功夫。

今夏的電玩新話題寶可夢，我跟另一半說，女兒開學後和同學間不會沒有話題了，因為老爸早就帶著他們跟上遊戲潮流了，每天對他們說：「女兒，我們準備外出散步，找怪了！」