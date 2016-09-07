〈全球觀測站〉賴家王老五 爸媽趕不走
文／駐歐洲特派記者胡蕙寧
全球先進國家的家庭近年普遍出現一個現象，那就是新世代越來越難離家獨立。這在歐洲從小就講究教育孩子獨立性的國家來說，更是一種反向發展，許多年輕人過了「三十而立」之年，仍無力離家，更別談結婚生子，而這個問題更已經升高到成為一個不能忽視的社會問題。
在失業率、房價、學歷三高，薪水升幅卻停滯不前等複雜的政經結構下，西歐年輕人只能被迫窩在父母家中，就算幸運找到工作，想要離家自住的代價也相當大。英國年中的一項調查顯示，22到29歲的年輕人離家租屋，薪水的一半要貢獻在租金上，這個幅度還年年升高，除了較偏遠地區外，這份報告另顯示，全英國租一人獨居的一房小寓代價是746英鎊，在倫敦卻得繳上1133英鎊。
也就是上倫敦打拚，要將57%的薪水給房東，10年來上升了16%，因為倫敦跟許多國際大城市一樣，房價的上衝遠比薪水快。主因在許多外資進駐將買房當成投資，就有銀行家說在國際貨幣的不穩定下，來自阿拉伯、俄羅斯、中國等超級金主直接將這裡的房子當成儲蓄，倫敦很多超級豪宅從還沒開始興建就鎖定外國買家，英國平薪階級根本別夢想。
〈年輕世代的苦〉買不起房 又租不起房
英國銀行Halifax 2014年的民調就顯示，20至45歲首次購屋者中，有高達63%在得到父母的資助後，才能買下自己的第一間房。沒有父母的資金，大多數的年輕人根本無法支付頭款置產，更別說是離家獨居。
這種現象迫使年輕人找到的工作如果仍在父母家一小時內車程內，通常就決定暫時先窩在那裏，繼續享受原生家庭提供的溫暖，直到找到伴侶並薪水可達租屋的水準；否則還有些人雖然伴侶找到了，因為另一方仍然失業，連伴侶都一起住進父母家。
法國2001年出現一部電影《吾兒唐吉》，就是描述這樣一位28歲的法國年輕人唐吉，他聰慧多才還日、中文都行，但到了30歲還在父母的庇蔭下，等他知覺時發現已失去了獨立生活的能力。法國教育基金會2015年底統計過，該國25歲以上與父母同住的年輕人高過130萬人，25至30歲的人中有21%失業並跟父母同住。這種狀況在2016年繼續加劇，尤其在一些歐洲國家計畫取消大學生和青年失業者的住房補助時，讓這個社會問題更雪上加霜。
〈年老家長的悲〉啃老無止盡 兩代互告
不離家的大孩子跟父母同住到翻臉的例子不少，去年義大利北部摩德納一名中年父親不想繼續撫養28歲的兒子，向地方法庭提告要求還在念書的兒子出去找份兼差工作被判敗訴，引起全歐洲的嘩然。這名父親向法院表示他離婚後獲得兒子的監護權，撫養費也在他名下，但他已無法支付兒子的高額教育費，希望兒子可以兼職補助，而不是只要求父親獨力支持，他特別擔心「這樣下去會讓他失去養活自己的能力」。
結果法官認為這位在大學的研究生兒子，攻讀電影屬於他的「個人興趣」，當老爸的還是得支付這筆費用。這種現象有點顛覆一般人對義大利人特別重視家族關係的觀感，因為義大利母親給外界的印象通常是強勢護子，不少年輕人直到四十多歲結婚前才搬離父母家，這在該國因此產生了「大嬰兒（bamboccioni）」來形容這個族群，因為根據義國統計局的數字顯示，28至34歲的義人中有高約65%和父母同住，高居歐洲第一。比德國42%，法、英國的34%都遠高。
結果就是自2008年金融危機以來，吃不消的義大利父母也越來越多，讓近年來這種「兩代互告」的案例猛增20%，每年有多達8千案件，多是年輕人希望利用法律手段要求父母繼續供養，包括零用錢的花給。結果連義大利婚姻律師協會都看不過去，出面呼籲羅馬最高法院要設定一個年齡限制，讓超過這年齡的年輕人「不得再因金錢撫養而上告父母」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 〈幸福商談室〉夫妻之愛 做不做有關係
- 〈全球觀測站〉賴家王老五 爸媽趕不走
- 國台交開季 獻華格納《崔斯坦與伊索德》選萃
- 拯救浮士德計畫巡演 力拚年底前再演120場3年後走遍952所國中
- 【愛讀書】 《雜寫》
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 獨董陳文茜請辭 不影響究責
- 路邊聊天遇惡煞 20多人持刀棍追砍
- 漂白水洗廁所未稀釋 婦人險送命
- 金蘭家族內鬥 前董座吞近億被訴
- 71歲嬤好學 考取中餐丙級證照
- 宏達電8月營收止跌
- 《新店新和里長 18年來常獲特優》即期麵包 里長限時專送助弱勢
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 日本排名第一旅館加賀屋 客人食物中毒
- 天后諾拉瓊絲忙音樂勤做人
- 楊大正懂伯致敬陳金鋒 MV3天點閱破15萬
- 兄捐肝救父 弟羽壇戰績回報
- 「我也想看海」警民合力救了自殺女
- 殷仔今模擬賽 救不了連敗馬林魚
- 去年平均每戶所得116.9萬 貧富差距拉大
- 重返一軍╱郭俊麟明戰羅德 吳念庭火力相挺
- 挺產銷履歷 百位青農響應溯源制度
- 立院還沒審 方陣快砲案竟先簽約
- 國民黨一年人事費14億 民進黨7.6倍
- 象印全系列新品 居家節能時尚
- 原博館重新選址 市府民代批創惡例
- 幫忙蓋集會所 烏來福山部落募志工
- 創意小物 生活下廚添樂趣
- 和小英一樣 大仁哥出訪也署名「台灣」副總統
- 自由廣場》做中客生意 本就該承擔風險
- 失聯彗星探測器「菲萊」現蹤
- 正妹PO虐狗影片 警追查逮毒蟲
- G20峰會閉幕 法廣：習近平未讓杭州變藍
- 台北》學生餐盒 家長怕外包商洗不乾淨
- 台13線苗市段補丁多 地方促重鋪
- 宋任ＡＰＥＣ特使》在野立委批酬庸、為派而派
- 張芸京出輯謝恩人 藍又時曾後悔金援
- 椬梧滯洪池 擬開放水上運動
- Note 7全球召回 三星損失10億美元
- 柯瑞倒帶爭議 陶晶瑩：只想看他多表演
- 市府受贈公設沒繳管理費 判付137萬
- 8000萬枚未爆彈 每年炸死50人
- 許金龍︰本週會回台
標題：〈全球觀測站〉賴家王老五 爸媽趕不走
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email