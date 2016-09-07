〈全球觀測站〉賴家王老五 爸媽趕不走

2016-09-07

文／駐歐洲特派記者胡蕙寧

全球先進國家的家庭近年普遍出現一個現象，那就是新世代越來越難離家獨立。這在歐洲從小就講究教育孩子獨立性的國家來說，更是一種反向發展，許多年輕人過了「三十而立」之年，仍無力離家，更別談結婚生子，而這個問題更已經升高到成為一個不能忽視的社會問題。

在失業率、房價、學歷三高，薪水升幅卻停滯不前等複雜的政經結構下，西歐年輕人只能被迫窩在父母家中，就算幸運找到工作，想要離家自住的代價也相當大。英國年中的一項調查顯示，22到29歲的年輕人離家租屋，薪水的一半要貢獻在租金上，這個幅度還年年升高，除了較偏遠地區外，這份報告另顯示，全英國租一人獨居的一房小寓代價是746英鎊，在倫敦卻得繳上1133英鎊。

也就是上倫敦打拚，要將57%的薪水給房東，10年來上升了16%，因為倫敦跟許多國際大城市一樣，房價的上衝遠比薪水快。主因在許多外資進駐將買房當成投資，就有銀行家說在國際貨幣的不穩定下，來自阿拉伯、俄羅斯、中國等超級金主直接將這裡的房子當成儲蓄，倫敦很多超級豪宅從還沒開始興建就鎖定外國買家，英國平薪階級根本別夢想。

〈年輕世代的苦〉買不起房 又租不起房

英國銀行Halifax 2014年的民調就顯示，20至45歲首次購屋者中，有高達63%在得到父母的資助後，才能買下自己的第一間房。沒有父母的資金，大多數的年輕人根本無法支付頭款置產，更別說是離家獨居。

這種現象迫使年輕人找到的工作如果仍在父母家一小時內車程內，通常就決定暫時先窩在那裏，繼續享受原生家庭提供的溫暖，直到找到伴侶並薪水可達租屋的水準；否則還有些人雖然伴侶找到了，因為另一方仍然失業，連伴侶都一起住進父母家。

法國2001年出現一部電影《吾兒唐吉》，就是描述這樣一位28歲的法國年輕人唐吉，他聰慧多才還日、中文都行，但到了30歲還在父母的庇蔭下，等他知覺時發現已失去了獨立生活的能力。法國教育基金會2015年底統計過，該國25歲以上與父母同住的年輕人高過130萬人，25至30歲的人中有21%失業並跟父母同住。這種狀況在2016年繼續加劇，尤其在一些歐洲國家計畫取消大學生和青年失業者的住房補助時，讓這個社會問題更雪上加霜。

〈年老家長的悲〉啃老無止盡 兩代互告

不離家的大孩子跟父母同住到翻臉的例子不少，去年義大利北部摩德納一名中年父親不想繼續撫養28歲的兒子，向地方法庭提告要求還在念書的兒子出去找份兼差工作被判敗訴，引起全歐洲的嘩然。這名父親向法院表示他離婚後獲得兒子的監護權，撫養費也在他名下，但他已無法支付兒子的高額教育費，希望兒子可以兼職補助，而不是只要求父親獨力支持，他特別擔心「這樣下去會讓他失去養活自己的能力」。

結果法官認為這位在大學的研究生兒子，攻讀電影屬於他的「個人興趣」，當老爸的還是得支付這筆費用。這種現象有點顛覆一般人對義大利人特別重視家族關係的觀感，因為義大利母親給外界的印象通常是強勢護子，不少年輕人直到四十多歲結婚前才搬離父母家，這在該國因此產生了「大嬰兒（bamboccioni）」來形容這個族群，因為根據義國統計局的數字顯示，28至34歲的義人中有高約65%和父母同住，高居歐洲第一。比德國42%，法、英國的34%都遠高。

結果就是自2008年金融危機以來，吃不消的義大利父母也越來越多，讓近年來這種「兩代互告」的案例猛增20%，每年有多達8千案件，多是年輕人希望利用法律手段要求父母繼續供養，包括零用錢的花給。結果連義大利婚姻律師協會都看不過去，出面呼籲羅馬最高法院要設定一個年齡限制，讓超過這年齡的年輕人「不得再因金錢撫養而上告父母」。