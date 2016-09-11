〈高手在這〉老闆娘的應變力

2016-09-11

文／劉彥蘭

我是一家豆漿店的老顧客，幾乎每次點餐點都一樣「無美乃滋生菜燒餅與半糖熱豆漿」。

一日準備點無美乃滋生菜燒餅，老闆娘回答說剛賣完了，只剩下淋美乃滋的生菜燒餅，正猶豫時，老闆娘即說：「今天改喝無糖豆漿就好啦！」（平衡熱量）

當下，對這位老闆娘的反應力佩服，我立刻回應：「好耶！」

小小的互動中，顯現她的應變力，不僅為客人提供聰明方案外，同時也留住客人的心，或許也是這家店的生意興榮的原因之一，這才是會做生意。