| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

〈高手在這〉老闆娘的應變力

2016-09-11

文／劉彥蘭

我是一家豆漿店的老顧客，幾乎每次點餐點都一樣「無美乃滋生菜燒餅與半糖熱豆漿」。

一日準備點無美乃滋生菜燒餅，老闆娘回答說剛賣完了，只剩下淋美乃滋的生菜燒餅，正猶豫時，老闆娘即說：「今天改喝無糖豆漿就好啦！」（平衡熱量）

當下，對這位老闆娘的反應力佩服，我立刻回應：「好耶！」

小小的互動中，顯現她的應變力，不僅為客人提供聰明方案外，同時也留住客人的心，或許也是這家店的生意興榮的原因之一，這才是會做生意。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：〈高手在這〉老闆娘的應變力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.