〈生活停看聽〉婚宴契約 新人要看清

2016-09-11

文／賢雲

好友的兒子快結婚了，小倆口看上一家氣派的飯店，打算在那裡舉行婚宴。但好友和先生前往飯店洽談時，發現婚宴契約內容有很多不友善的條文。

合約規定新人即使在3個月前退訂，除了訂金全部沒收之外，還要另外支付兩成以上的違約金。例如新人訂了30桌，每桌兩萬，就要先付兩成12萬的訂金；事後，萬一在結婚日3個月前更改日期或取消訂席，消費者除了訂金12萬沒收，還要再付婚宴總價60萬的兩成違約金。

夫婦決定拒絕簽約。後來他們打聽到另一家飯店，契約內容合理，沒有違約金條文，若取消宴席，是依離辦席期日時間長短，依比例退還訂金。

另一位同事帶著剛拍完的婚紗照來辦公室，大家都讚不絕口，打聽是哪家拍的，一定花不少錢吧？她笑著說：「價錢很合理，我花了好幾天研究契約條文，才選定這家有信譽的業者。」

她還說，有一位閨密去年和男友參觀婚紗展，業者宣稱在展覽期間有特別優惠價，婚紗包套只要兩萬出頭；閨密一時衝動，當場刷卡付清全額。事後才發現，契約規定拍照必須在3個月前預約，然而兩人事業繁忙，拍照的時間很難喬，想要退費又被拒絕，和業者搞得很不愉快，至今尚未拍照結婚。

結婚是終身大事，多花點心思打聽口碑好的婚紗公司和婚宴餐廳，並詳細審閱合約，才能開開心心、圓滿順利地步上紅毯。