〈看門道評味道〉自製醃瓜 放心吃
文／梁瓊白
醃漬品因為不同於新鮮品的口感與風味，始終讓人樂於接受，在物質困乏的年代，各種醃漬菜曾是庶民家庭日常的菜肴內容，因為鹹，可以少吃，因為口味重，所以下飯，而當經濟富裕，人們不虞匱乏，開始注重養生了，才開始對醃漬食物設限。
但是，醃漬物有它的開胃效果，不管單吃還是加入其他食材，都不會被時間淘汰，當食慾不好沒胃口的時候，隨便一小碟醬菜或醃菜都能達到開胃的效果，每個家庭的冰箱或多或少都有一些不同內容的醃漬物。我前些年生病的時候就經常靠著各種醃漬菜支撐著食慾，因為很多時候身體極度不舒服，什麼都吃不下，又必須維持體力時，只好吃些醃漬菜，還好都是自己做，可以把關一些疑慮。
醃漬菜、醬菜，曾經是早期農業社會很普及的蔬菜保存方式，農村婦女幾乎都會做，現代人做得少了，但是一些簡單的醃漬品做起來並不麻煩也不難，而且可以自己掌控調味，不會那麼鹹，只要放冰箱冷藏便不需添加防腐劑，我自己就會按季節做些糖蒜、嫩薑、泡菜、蘿蔔之類，連醬瓜、鹹蛋也做過。
之前在菜場有熟識的商家向我推銷越瓜，3條50元好便宜，這種瓜台語俗稱為「甕瓜仔」，除了醃，怎麼做都不好吃，因為硬、又沒什麼味道，但是做成醬瓜就不同了，也有人將它剖開、去籽後略微曝曬，然後抹上鹽、醃成脆瓜，可以切細炒肉絲，加點辣椒同炒，很下飯的一道家常菜，我喜歡口感軟綿的醬瓜，不用鹽醃，直接用醬去煮軟。
做法是把越瓜剖開、去籽、洗淨後，切成四等分小段，放進煮鍋，加入豆醬、味噌、糖、少許醬油和酒，再加一半的水燒開，改小火煮一小時，瓜經過煮會出水，也會縮小，所以水分不能多加，等瓜熟軟、湯汁只剩三分之一時就熄火，放涼了再裝罐、冷藏、就完成了。
如此份量可以做兩罐，軟綿香醇，用它吃稀飯是絕配，或者切碎和絞肉混合蒸肉餅、蒸魚，都不錯，自己做的沒放添加物，放心吃。
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