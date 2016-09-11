| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

〈徵文啟事〉老了不想變這樣

2016-09-11

每次看到家中長輩或老人家的某些言行舉止，總讓人有些「看不下去」，這時你是不是總會在心中OS「厚，老了絕不能變這樣」。

長輩不知是不是因為年紀大的關係，經常會做些或講些讓下一代的人感到為難的事，最常見的行為可能是剩菜總捨不得倒掉、明明有新衣卻老穿那些舊衣、沒事就愛跟外人嚼舌根……後輩溫和提醒，卻老被當耳邊風，最終可能搞到兩代翻臉，大家是不是總會提醒自己老了千萬不要有長輩這些「講不聽」的言行？

歡迎來稿分享你的看法，文長500字以內，9月15日截稿，請附基本資料（至少要註明聯絡電話與居住縣市）。徵文來稿一律請用email，並請在信件主旨上註明徵文題目，寄至family@libertytimes.com.tw。稿件一經錄用，編輯有權刪修。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：〈徵文啟事〉老了不想變這樣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.