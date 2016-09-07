〈家庭診療室〉對異性朋友太體貼 女友實在看不下

2016-09-07

心理諮商專家／林蕙瑛

Q：5年來交往幾乎天天見面，一起出去玩、討論很多事，但我們彼此在與異性朋友間能做跟不能做的定義，討論很久、吵很久，都無法達到共識，例如和異性朋友單獨出去時，他會特別去接送，拍照留念時也未留意距離，總有身體碰觸，曾經和他的異性朋友一起逛夜市，他竟在我面前順手餵她吃東西。

我覺得有些是屬於我們的小語言、小動作，不能用在其他女性朋友。他認為沒有關係，為何要侷限，且大部分時間都給了我，我管太多；但他是有魅力的，應避免讓對方可能產生那種感覺，或者他該知道情侶間會有一些「只有我才有的」的感覺，你說是嗎？

A：5年交往，分享許多事情與活動，唯獨他與異性朋友的界線，無法達共識，他有自己的價值觀，認為自己坦蕩蕩，只要沒有性關係，其他都沒關係，且他從不對妳隱瞞。但正如妳說的，他種種舉止很容易造成女性朋友的誤會，對他本身就有好感的女生，會被他的殷勤與親密感迷惑，而對他普通的女生，或許會對他敬而遠之，產生人際問題。

小語言、小動作是專屬情侶的，妳的介意與不悅是自然的、正常的，他與異性朋友的互動已超出一般人際界線，他不為自己想，不為妳著想，也得為那些與他相處的女生著想，合照觸碰對方的身體、在女友面前餵食對方，既不尊重女友，也不尊重異性朋友。妳溝通未果，反被嗆管太多，心裡難過，而他與異性朋友單獨外出時，妳也一定忐忑不安，已忍了很久，妳覺得可以再忍下去嗎？

試想，如果妳和男性朋友見面，要對方電話、樂意被接送、照相時主動摟抱對方、吃東西時順手餵他，男友會不在意嗎？不妨請他設身處地想想，是否該修正自己的人際界線，符合社會常規，既不會損及他與女性朋友的友誼，反而更贏得朋友之心，且取妳的心。

妳還是盡量溝通，給他機會改變，如果他依然我行我素，則妳得慎重考慮兩人的合適性了。

（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）