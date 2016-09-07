〈親子會客室〉換個角度教養 苦差變甜蜜

2016-09-07

文／陳芳修

常常聽人說：帶孩子是甜蜜的負擔。可是也要帶得有技巧，才會有這種感覺，不然它就是一件比上班還累的苦差事，難怪有那麼多的媽媽寧願上班把薪水全部拿去付保母費，也不願整天顧著孩子。

我覺得帶孩子有兩個簡單的小技巧：就是要有幽默感和站在孩子的立場想事情，這樣在帶孩子時，就不會常常有一把無名火上來，也不會覺得孩子行為很奇怪，老是愛惹爸爸媽媽生氣！

朋友有一個讀小學的兒子，先生休閒假日喜歡帶著兒子打籃球，所以回到家常常把衣服掛、丟在洗衣籃外面。想想看，一個初學灌籃的孩子投進率當然不多，洗衣籃外的衣服多，代表他興趣高、學習力強、肯多練習，孩子沒關係，球撿起來再多投幾次，不放棄多練習，你看，洗衣籃外衣服越來越少，代表進球率越來越高了喔！

記得自己女兒剛開始學走路、抓東西的時候，常把抽取式衛生紙一直不停地抽出來，丟滿了整個房間和客廳，一直跟在後面整理的我很生氣！有一次我累了，沒有馬上收拾，只是靜靜地看著她做這個動作，發現女兒的表情好多：剛開始表情不特別，她只是把面紙盒當玩具把玩而已；後來她發現這個玩具上一個洞有東西出來，表情變成好奇、疑惑，想把裡面的東西拿出來，可是只是一直看到一張張同樣的衛生紙；最後手很痠、失望地自己哭了起來！

原來女兒不是在惹我不高興、製造髒亂，而是對周遭的事物探索，在研究這個與眾不同的玩具而已！