〈徵文啟事〉老了不想變這樣
2016-09-12
每次看到家中長輩或老人家的某些言行舉止，總讓人有些「看不下去」，這時你是不是總會在心中OS「厚，老了絕不能變這樣」。
長輩不知是不是因為年紀大的關係，經常會做些或講些讓下一代的人感到為難的事，最常見的行為可能是剩菜總捨不得倒掉、明明有新衣卻老穿那些舊衣、沒事就愛跟外人嚼舌根……後輩溫和提醒，卻老被當耳邊風，最終可能搞到兩代翻臉，大家是不是總會提醒自己老了千萬不要有長輩這些「講不聽」的言行？
歡迎來稿分享你的看法，文長500字以內，9月15日截稿，請附基本資料（至少要註明聯絡電話與居住縣市）。徵文來稿一律請用email，並請在信件主旨上註明徵文題目，寄至family@libertytimes.com.tw。稿件一經錄用，編輯有權刪修。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 中俄今起南海軍演
- 板模工種出特等獎 蜜香紅茶1斤賣12萬
- 醫師拒台化空污 挺56小時靜坐連署
- Visa扮推手 行動醫療支付將上線
- 中國需求孔急 煤將捲土重來
- 行銷活動消費911 美商家被砲轟
- 天津代理書記 黃興國落馬
- 影片曝光 希拉蕊離開911儀式後搖晃腳軟
- 觀光業者喊「要釣竿」 綠議員：前提是魚在活水
- 〈國際現場〉特易購3主管疑做假帳 遭起訴
- 陽岱鋼肋骨斷一個月 被迫上場拚
- 自由廣場》誰說申請入聯不可能？
- 自由共和國》徐元春 ／ 蔡辰威們，最委屈的是選手！
- 把妹爭風吃醋變大亂鬥 10人鬥毆2受傷
- S.H.E法拉利姊始祖 3人合體無價不單飛
- 基隆連兩週淨海 又見軟絲產卵
- 中國拚擴產 半導體恐全球過剩
- 張秀卿翁立友馬尼拉秀嗨全場
- 虎頭蜂攻擊 7登山客負傷逃
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Prosecutors request arrest of alleged caregiver rapist
- （高雄）平埔族註記 杉林「熟」男「熟」女最踴躍
- 《痛失貴人》張菲︰恩重難報 浩角翔起︰萬般不捨
- 鏗鏘集》「戰勝國」與轉型正義
- 自由廣場》與觀光業者的專業對話
- 婦沒收到錢 控乾兒子猥褻
- 聽見孩子的勇氣！ 聽損兒童音樂會一票難求
- 再見暴投 猿跌下王座
- 男同志分手反目 互指偷錢藏毒
- 九月升息？ Fed內部分歧
- 希拉蕊身體不適 健康再引關切
- 亞大女籃賽》83：60打趴中國 台灣全勝奪冠
- ９月升息機率升高 美股本週下修壓力大
- 捧出珍奶姐妹花 王董想「收服」警察惹非議
- 納執政直轄市長 府院黨新增溝通平台
- 又是張淑晶 員工喪命還偷復工
- 《東京觀察》查東奧錢坑 小池百合子大戰森喜朗
- 前書記孫春蘭 傳與頂新來往密切
- 《中英對照讀新聞》Hajj 2016: When is it and how long does it take? 2016年麥加朝覲：何時？為期多久？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈徵文啟事〉老了不想變這樣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分