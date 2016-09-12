〈徵文啟事〉老了不想變這樣

2016-09-12

每次看到家中長輩或老人家的某些言行舉止，總讓人有些「看不下去」，這時你是不是總會在心中OS「厚，老了絕不能變這樣」。

長輩不知是不是因為年紀大的關係，經常會做些或講些讓下一代的人感到為難的事，最常見的行為可能是剩菜總捨不得倒掉、明明有新衣卻老穿那些舊衣、沒事就愛跟外人嚼舌根……後輩溫和提醒，卻老被當耳邊風，最終可能搞到兩代翻臉，大家是不是總會提醒自己老了千萬不要有長輩這些「講不聽」的言行？

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