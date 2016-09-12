〈50 Plus〉你想老在哪裡

2016-09-12

文／呂政達

「老化指數」指的是某個地區65歲以上的人口，和14歲以下人口的比例，這幾年台灣已進入高齡社會，根據調查，新竹市是最年輕的城市，南下到雲嘉南一路到屏東，老化指數都偏高，但是，來問一個問題吧，當你老了以後，你希望老在哪個縣市？

這個題目顯然沒有標準答案，很多人想像中會選台北市，因為台北匯集了最好的就醫資源和社會福利，也因為許多人在50歲前都在台北打拚工作，台北如果曾經讓他們挫敗，卻也給了他們數不清的光榮時刻。但是，我知道許多台北的工作人，卻嚮往去花蓮購地建房屋，看中的是花蓮淨土般的風景。

台灣人對花蓮的好印象，應該來自旅遊，十幾年前，有位美國裔的環保律師身體出現狀況，就曾接受安排到花蓮調養，開始有機的飲食，我去花蓮看他，曾經隨著他騎腳踏車到七星潭。但他身體好轉後還是選擇回到台北為環保奮鬥，還選過功敗垂成的立委。對他來說，生命的意義就是曾經奮鬥過、在乎過。但我已多年未見過他，沒問過他想在哪個地區老去。

我念博士班時的教授老宋，已在2015年退休，退休前，他就已搬回新竹的鄉下長居，有趣的是，他以超過60歲的高齡去考了重機車執照。老宋說，考執照那天，他從櫃子裡找出一件年輕時穿過的皮夾克，說不定就是馬龍白蘭度在《飛車黨》亮相的同一款，路考現場來的都是跟他差了一甲子的年輕小夥子，他看到一名年紀看來跟他差不多的人，趕快高興地過去問對方的年紀，「沒想到整整差了10歲。」那一年，我們跟老宋在新竹鄉下餐敘，他騎上重機揚長而去，說假日時他會騎車去港口的漁市買幾條魚，回家可以吃一個禮拜，我想，這是老宋規劃的退休生活吧。

無論最後我們選擇了哪個城市老去，應該在選擇時，對當地生活功能的能和不能，有了一種起碼的想像。這種想像，說不定從四十、五十歲就已展開了。當然，許多人選擇葉落歸根，讓童年和老年的生活想像連在一起，這樣也很好。