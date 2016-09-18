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〈婚姻研究院〉老公家事達陣 老婆要會教

2016-09-18

文／劉璟華

沒有誰天生會做家事，都是要學的，尤其是男人更需要老婆耐心教，想方設法教。

剛結婚時，我還在工作，下班到家時已經很晚了，老公比我早到家，卻不會做飯。剛開始總是買外食，吃久了也有膩煩的時候，漸漸地老公會給自己煎個蛋、泡碗麵，順便也做一碗麵留給我。我充滿感激地讚嘆太好吃了，順便又提一句：「如果有點番茄或者青菜，營養更全面。」

於是下次老公做的泡麵裡就有了番茄，再下次就有了青菜。後來加點滷牛肉就變成牛肉麵……如今老公可以只用10分鐘就做好一碗麵，至於配料，冰箱裡有各種各樣的搭配，你想吃什麼味的都能做。

星期日我主動打掃清潔，老公爬山回來聽說後，笑一笑，拿著抹布擦拭窗台，又從床底掃出了很多灰塵。我不禁感嘆：老公現在可是家事達人了！

想想剛結婚時什麼也不會的老公，如今做家事比女人還要「龜毛」，原來男人也會變的，要看妳怎麼教。

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