〈美味教室〉調醬百變 美味千變

2016-09-14

文／學研

說調味是一道菜的靈魂，這是因為一道菜好吃的關鍵，99％由調醬決定。

與其辛苦學習100道菜的做法，不如學會10道醬料去做變化！也就是只要製作出一道最基本的料理，再用不同的調醬食材、調味料，就能變化出各式各樣不同口感的醬料。

今天就教大家同一道菜運用不同的醬，就能做出截然不同的風味與口感。

照燒

〈基本做法〉

材料（2人份）：雞腿肉1片、裝飾海苔、香菜、薑片適量＋〈混搭醬料〉

做法：

1.用叉子把雞腿上的皮均勻戳洞。

2.平底鍋放適量的沙拉油加熱，雞肉皮朝下放入，以大火煎到兩面帶焦黃，轉中火再加蓋燜煎5分鐘左右。

3.拭去溶出的油脂，加入〈混搭醬料〉煮到湯汁收乾後撈出。

4.切好擺盤，放上裝飾海苔、香菜、薑片即可。

〈混搭醬料〉

基本照燒（適用於雞肉、白肉魚等）

材料：酒、味醂、醬油各1.5大匙、砂糖1大匙

做法：充分混合材料後，在基本做法3.加入，慢火煮到收乾。

辣味照燒（適用於白肉魚、雞肉、紅肉魚等）

材料：酒、味醂各1大匙、豆瓣醬1/2～1小匙、醬油、糖各1/2大匙

做法：充分混合材料，在基本做法3.加入，慢火煮到湯汁幾乎收乾。

咖哩照燒（適用於白肉魚、豬肉、雞肉等）

材料：酒、味醂各3大匙、醬油1/2大匙、咖哩粉1小匙

做法：充分混合材料，在基本做法3.加入。

魚露照燒（適用於白肉魚、雞肉、豬肉等）

材料：酒、蜂蜜、水各1大匙、魚露1.5大匙、檸檬汁2大匙、紅辣椒（切細輪狀）1根

做法：充分混合材料，在基本做法3.加入。

煎牛排

〈基本做法〉

1.牛肉放室溫恢復，兩面以1%量的鹽和適量胡椒粉塗抹。

2.平底鍋放少許沙拉油加熱，先以中火偏強火煎擺盤時在上方的那一面約1分鐘（肉片較薄的則減少到40～50秒）。

3.翻面後煎2～3秒後，連同平底鍋放到濕抹布上，等聽不到鍋底嘶嘶聲後，再放回火爐上以小火煎到喜歡的熟度，最後淋上喜歡的〈醬料〉即可享用。

〈醬料〉

蒔蘿醬

材料：

蒔蘿（洗淨）1/2包、高湯粉少量、熱開水1大匙、美乃滋1/4杯、日式黃芥末1/2小匙、薄口醬油、鹽各少許

做法：蒔蘿連莖一起切末，高湯粉和熱開水放入碗裡拌勻，待冷卻後放入其他料材充分拌勻。

新鮮番茄醬

材料：番茄75g、奶油1/2大匙、鹽、胡椒粉各少量

做法：番茄泡熱水去皮、取出籽，切成小塊狀。奶油放鍋中加熱，放入番茄丁快速加熱後再添加鹽、胡椒粉調味即可。

紅酒醬

材料：洋蔥末、芹菜末各1大匙、紅酒1/4杯、奶油2.5大匙、胡椒粉少量、鹽1/2小匙

做法：小鍋裡放入洋蔥、芹菜、紅酒，以中火加熱到沸騰轉小火，要不時攪拌到水分幾乎收乾為止後熄火。加入奶油後以攪拌器拌到起泡，最後添加鹽、胡椒粉即可。

美乃滋咖哩醬

材料：

美乃滋2大匙、咖哩粉1/2大匙、煮到濃縮成一半的味醂1大匙、檸檬汁1/2小匙、荷蘭芹末2大匙

做法：荷蘭芹以外的所有材料拌勻，最後再加入荷蘭芹攪拌即可。

沙拉醬

製作美味沙拉

〈基本做法〉

1.葉菜類在清洗前用手撕取代刀切，盡量順著纖維撕成一口大小（用刀切的切口容易變色）。

2.清洗時，大碗裡要放足夠的水量。

3.確實瀝乾水分，放進冰箱冷藏約30分鐘。

4.在裝好材料的碗裡淋上沙拉醬，輕輕拌勻。

香菜醬（適用於拌入燙熟的章魚中）

材料：香菜末2棵、蒜末1/2瓣、初榨橄欖油2大匙、美乃滋、檸檬汁各1大匙、鹽1/2小匙、砂糖少量

做法：所有材料放進碗裡拌勻即可。

咖哩醬（適用於紅蘿蔔薄片等蔬菜）

材料：醋、初榨橄欖油各2大匙、砂糖1/2大匙、咖哩粉1/2小匙、胡椒粉少量

做法：所有材料放進碗裡拌勻即可。

洋蔥醬（適用於搭配雞柳條和酪梨等）

材料：洋蔥末1/4個、米醋、沙拉油各1大匙、鹽1/4小匙、砂糖1/2小匙

做法：洋蔥放進大碗裡，靜置15分鐘以上，加入其他材料拌勻後，放置一晚讓其入味。

莎莎醬（適用於花枝和葉菜類）

材料：番茄中型1個、洋蔥末1/4個、青椒末1/2個、初榨橄欖油2大匙、檸檬汁1大匙、鹽1/2小匙、胡椒少量

做法：番茄洗淨切成小於1公分的小丁狀，洋蔥加鹽（分量外）殺青、瀝掉水分，所有材料放進碗裡拌勻。

異國風味醬（適用於蝦和新鮮香菜等）

材料：魚露（或魚醬）2.5大匙、醋1大匙、檸檬汁1小匙、砂糖1.5大匙、乾紅辣椒1/2條、蒜末1瓣

做法：乾紅辣椒泡水軟化後，連籽一起輪切（若不敢吃辣，可去籽），所有材料拌勻即可。

烤魚

〈基本做法〉

材料（2人份）：鯛魚片2片、鹽適量＋〈淋醬〉

做法：

1.鯛魚抹鹽、靜置5分鐘後拭去水分。

2.用烤魚專用的烤架和烤網，從皮的部分用大火燒烤。待皮呈現可口的焦色後翻面轉小火，烤到全熟。擺盤，淋上喜好的〈淋醬〉。

〈淋醬〉

柚香蘿蔔泥（適用於紅肉魚、白肉魚等）

材料：瀝掉水分的蘿蔔泥1杯、柚香胡椒粉1小匙、醋1/2小匙、醬油1/2小匙、橄欖油2小匙

做法：拌勻所有材料，當作烤魚的〈淋醬〉。

香味醬（適用於青魚、白肉魚等）

材料：蔥末1小匙、薑末1/2瓣、蒜末1/2瓣、醋、醬油各1大匙、砂糖、芝麻油各1小匙

做法：拌勻所有材料，當作烤魚的〈淋醬〉。

辣醬（適用於白肉魚等）

材料：醋1.5大匙、砂糖1大匙、醬油1/2大匙、豆瓣醬1小匙、番茄醬1/4杯、胡椒粉、鹽各少量、中式高湯1/4杯

做法：將砂糖、豆瓣醬、醋、醬油、番茄醬倒入碗裡攪拌，加入中式高湯稀釋，再以鹽、胡椒粉調味，當作烤魚的〈淋醬〉。

（圖片提供／《大廚不外傳の黃金比例調醬祕訣571》台灣廣廈）