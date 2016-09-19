〈婚姻研究院〉愛上韓國歐巴

2016-09-19

文／太咪

有些人存有異國戀特別浪漫的幻想，或很嚮往跟外國人結婚。我覺得如果真心喜歡，對象是誰都無所謂，但不要為了「嫁外國人」而「嫁外國人」，畢竟結婚這件事只有自己能對自己負責呀！

我甚至會勸一些想與外國男友結婚的女生不用太急著嫁到國外，看過很多遠距離又異國戀的情侶，因為太渴望不要再分開而急著結婚，但其實還沒跟對方相處過太長的時間，更別說要了解對方的生活習慣了。即使天天見面的情侶，都可能在結婚後才發現彼此存在著很大的差異，更何況是久久才見一次面，一次見面只有幾天的戀人呢？

因為見面機會少，當然會想展現自己最好的部分給對方看，遇到對方有什麼讓自己不滿意的地方，也會為了不想破壞難得相見的好心情而隱忍。這些都有可能成為未來真正生活在一起後，讓人受不了而爭執的引爆點。

如果異國戀情侶開始有結婚打算，建議大家可以先到那個國家生活看看，也許念語言學校，到當地住一段時間，多看看那個國家的風俗民情，也增加跟另一半長時間相處的機會，觀察他為人處事的態度。

不過，並不建議直接住在對方家裡。人在異地生活，壓力難免較大，能有屬於自己放鬆的空間會是比較好的方式，而且一下子進入太親近的相處模式，雙方都可能難以適應；若又與對方家人同住，難免有更多摩擦產生。自己有獨立住所，平常可以像一般情侶般經常見面，甚至製造一些到他家拜訪、作客的機會，多了解對方的家庭、朋友。

我甚至覺得，可以多看到對方生氣時的模樣會更好，畢竟人生氣時的樣子是最不加修飾的，總之多觀察，絕對有益而無害。

〈異國生活〉好姊妹是精神支柱

常有人跟我說：「好羨慕妳嫁到國外」、「好羨慕妳嫁給韓國人」、「我也想嫁給韓國人」等等，其實說真的，不管嫁到哪裡，只要是嫁入另一個家庭，都不是件簡單的事。

更何況在異國得適應新的文化與生活、學習新的語言與習俗，認識新的朋友與環境……或許有人會覺得這些都沒什麼，但現在的我真的深深感受到，能在異國生活的人都很堅強、偉大啊！

許多以前可以簡單就完成的生活小事，現在不但得花費心力跨過語言的關卡，還可能因此受委屈；每當我想家時，巷口的鹹酥雞攤、轉角的早餐店、散步就可以到的夜市……腦中都會浮現這些畫面，卻不能輕易吃到；在從小到大生長的臺灣，無聊時就鑽進書店隨便看一本書，現在進到書店，卻不知道哪些書是好看的，好不容易挑了一本書，看沒幾頁韓文就累得頭痛了。諸如此類的事不勝枚舉，雖然只是一些小事，卻都是在無形中必須犧牲的地方。

仔細算算，在韓國生活已經四年多，聽起來好像很短，其實也等於從大學入學到畢業的時間啊，四年可以讓一個人成長、改變很多呢。

我一直覺得自己很幸運，能在韓國認識許多年紀相仿、性格合拍的臺灣好姊妹，大家同樣都是嫁到韓國的人妻，對我的開心與不開心更能感同身受，更重要的是，不需一直用母語以外的語言跟別人解釋，還能一起吐吐苦水，讓我在被外國人環繞的國度獲得一個喘息空間，讓我的異國生活多了幾分趣味，對我來說，真是除了老公跟家人外，最不可或缺的存在了。

〈作者小檔案〉太咪

清華大學人文社會學系畢業。與身為音樂劇演員的韓國籍老公結婚前，經常因旅遊或工作往返韓國，認識許多當地朋友，婚後定居韓國。目前於韓國擔任地陪、娛樂經紀公司翻譯，並從事韓文、中文教學。

太咪秉持活絡臺韓文化交流的熱情，於韓國網站「NAVER」介紹臺灣點滴給韓國人認識。第一本書《韓國人和你想的不一樣》出版後，不但讓臺灣讀者了解許多臺韓兩地的文化差異，也頗受韓國人好評，成為臺韓文化交流的友好橋樑，最新著作《愛上韓國歐巴，和你想的不一樣》也即將出版上市。